Avvolgibili Group: un punto di riferimento per avvolgibili e schermature solari a Pisa

Scritto da Antonio Tognoli• 9:11 pm• Redazionale aziende

Avvolgibili Group, con sede a San Giuliano Terme (Pisa), è un’azienda leader nel settore della produzione, vendita e assistenza di avvolgibili e sistemi di schermatura solare. Fondata con l’obiettivo di offrire prodotti innovativi e soluzioni su misura, l’azienda dispone di un megastore di oltre 200 mq, dove propone un’ampia gamma di prodotti per la casa, come zanzariere, tende tecniche e vetrate panoramiche.

Uno dei punti di forza di Avvolgibili Group è la sua vasta esperienza nel settore, che le consente di offrire soluzioni personalizzate e di alta qualità, adattate alle esigenze specifiche dei clienti. Il team altamente qualificato segue ogni progetto dall’inizio alla fine, fornendo un servizio di assistenza e riparazione professionale, fondamentale per garantire la durata e l’efficienza dei prodotti.

Oltre alla vendita di avvolgibili, l’azienda offre un’ampia gamma di prodotti che migliorano il comfort abitativo, come cassonetti coibentati, che garantiscono isolamento termico e acustico, e soluzioni per la motorizzazione degli avvolgibili, che migliorano la praticità e la sicurezza degli impianti. Un altro elemento importante dell’offerta è la gamma di prodotti antieffrazione, studiati per aumentare la sicurezza domestica.

L’attenzione di Avvolgibili Group non si limita solo alla qualità dei prodotti, ma si estende anche alla sostenibilità, proponendo soluzioni di coibentazione che aiutano a ridurre il consumo energetico. La gamma di zanzariere dell’azienda si distingue inoltre per l’alta qualità dei materiali, ideali per proteggere gli ambienti dagli insetti senza compromettere la ventilazione e la luminosità.

L’azienda collabora con numerosi partner del settore e offre anche promozioni e sconti su prodotti come le zanzariere, facilitando l’accesso a soluzioni moderne e funzionali per la casa. Avvolgibili Group si distingue anche per l’approccio personalizzato, con un servizio clienti orientato alla consulenza e all’installazione rapida ed efficiente.

Grazie alla sua lunga esperienza, all’innovazione tecnologica e all’impegno verso la soddisfazione del cliente, Avvolgibili Group si conferma come un punto di riferimento per privati e aziende nella provincia di Pisa.

Last modified: Ottobre 9, 2024