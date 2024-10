Auxilium Vitae di Volterra, Pieroni sollecita la stabilizzazione e integrazione nel sistema sanitario regionale

Scritto da admin• 5:32 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Pieroni, consigliere regionale del Partito Democratico che ha presentato un’interrogazione sulle prospettive future del centro clinico Auxilium Vitae di Volterra, una struttura di eccellenza nel campo della riabilitazione multispecialistica.

“L’Auxilium Vitae di Volterra è un centro di eccellenza nel campo della riabilitazione multispecialistica, noto per il suo approccio innovativo e multidisciplinare nella cura delle disabilità complesse. Rappresenta un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privata e riveste un’importanza strategica per l’offerta sanitaria regionale. Tuttavia, la sua mancata integrazione nel sistema sanitario regionale ha suscitato preoccupazioni e incertezze tra gli operatori e la comunità locale. Con la mia interrogazione, sollecito la Giunta regionale a completare il percorso per garantire la stabilizzazione dell’Auxilium Vitae e la sua definitiva integrazione nel sistema sanitario. È essenziale superare la fase sperimentale per assicurare stabilità e continuità a un servizio fondamentale per l’Alta Val di Cecina e per tutta la Toscana. Inoltre, chiedo alla Giunta di collaborare con l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest per valutare azioni concrete per affrontare le criticità segnalate dai sindacati, sia in termini di qualità dei servizi offerti sia per le condizioni lavorative del personale. Il mio auspicio è che il lavoro di questa importante realtà venga pienamente riconosciuto, superando le problematiche sollevate dai sindacati e offrendo risposte concrete ai professionisti che operano al suo interno. L’obiettivo è garantire che il Centro continui a fornire servizi sempre più avanzati alla popolazione, in particolare a pazienti con patologie complesse. Queste sono le dichiarazioni di Andrea Pieroni, consigliere regionale del Pd, riguardo alla situazione e alle prospettive del Centro clinico Auxilium Vitae di Volterra.“, conclude il comunicato stampa.

