“Autonomi e… preparati”, un incontro sulle buone regole per lavorare al meglio con Partita Iva

Lo “Statuto del lavoro autonomo” ha introdotto, dal 2017, tutta una serie di norme funzionali alla tutela di tutti quei lavoratori che operano in regime di Partita Iva. Di tutte queste regole ed anche di come approcciare correttamente il rapporto di collaborazione lavorativa sia da parte del professionista che da parte del committente si parlerà durante l’incontro “Autonomi e… preparati”, che si terrà lunedì 6 maggio dalle 17:30 presso il Centro Studi CISL in Via della Piazzuola 71 a Firenze, organizzato da VIVACE CISL Toscana (dipartimento Cisl dedicato alla tutela di tutti coloro che operano a Partita Iva).

Interverranno Fabio Franchi – Segretario Generale UST Cisl Firenze Prato, Silvia Degl’Innocenti – Vicepresidente Vivace e Simona Pirrone – Coordinatrice Vivace Toscana.

L’evento si terrà in presenza per favorire l’interazione ed il networking ma è previsto anche un video collegamento per chi non riesce ad essere presente o è lontano.

Per conferma e/o ulteriori informazioni scrivete tramite whatsapp al 3770877385 o a questo indirizzo e-mail: simona.pirrone@cisl.it.

