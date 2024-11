Pisa, convegno sull’Ordinamento Penitenziario: “De iure condito e de iure condendo”

Written by admin• 4:25 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Venerdì 29 novembre, dalle 15 alle 17, si terrà in Sala delle Baleari presso Palazzo Gambacorti il convegno “De iure condito e de iure condendo”, incentrato sull’ordinamento penitenziario. L’evento vedrà la partecipazione dell’assessore alla partecipazione e ai rapporti con il cittadino, Gabriella Porcaro, del direttore della Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa, Tazio Bianchi, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, Paolo Oliva, e del garante delle persone private della libertà del Comune di Volterra, Ezio Menzione. La moderazione sarà affidata a Valentina Abu Awwad, garante delle persone detenute del Comune di Pisa, con gli interventi dell’ex garante Alberto Marchesi e del consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, Roberto Nocent, referente della Commissione Carcere.

«Abbiamo deciso di organizzare questo importante momento di confronto e riflessione – afferma l’assessore Gabriella Porcaro – per analizzare l’evoluzione dell’ordinamento penitenziario e ascoltare le esperienze di chi vive quotidianamente la realtà delle carceri italiane. L’incontro, fortemente voluto insieme alla garante Valentina Abu Awwad, rappresenta un’occasione per promuovere una giustizia che non si limiti alla pena, ma che metta al centro la dignità e la riabilitazione degli individui. Con questo evento, desideriamo rafforzare l’impegno delle istituzioni per un ordinamento penitenziario che, pur nel rispetto della legge, consideri il detenuto come un soggetto di diritti e non solo di doveri, favorendo il reinserimento sociale e il rispetto dei diritti umani».

L’incontro, aperto a tutti, prevede un massimo di 90 posti disponibili a ingresso gratuito. Gli esperti del settore possono iscriversi tramite la piattaforma “Albosfera”, con l’evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il riconoscimento di due crediti non frazionabili.

Last modified: Novembre 26, 2024