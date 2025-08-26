Autolinee Toscane lancia Blink: biglietti bus online in un click

Written by admin• 1:48 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Autolinee Toscane ha presentato Blink, la nuova piattaforma digitale che semplifica l’acquisto dei biglietti urbani dell’autobus. Basta collegarsi a at-bus.it/blink, scegliere l’area urbana, inserire la propria e-mail, pagare online e ricevere un link: cliccandolo prima della partenza, il biglietto si attiva e viene visualizzato con QR code valido anche per i controlli a bordo.

«Con Blink – spiega Federico Germinario, Direttore Commerciale – rendiamo più semplice e immediato viaggiare in autobus. È pensato anche per famiglie e gruppi, consente di acquistare fino a 10 biglietti e si integra con il sistema Tip Tap, offrendo più flessibilità e promuovendo la mobilità sostenibile».

Il servizio è accompagnato da una campagna di comunicazione regionale con affissioni, materiali informativi e contenuti digitali, per far conoscere la nuova piattaforma a cittadini e turisti e incentivare l’uso del trasporto pubblico.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Agosto 26, 2025