Auto in divieto bloccano i bus a Cisanello: un’ora di stop al servizio pubblico

PISA – Ancora disagi questa mattina a Pisa, dove i bus del trasporto pubblico sono rimasti bloccati alla rotonda Massart, nel quartiere di Cisanello, a causa di alcune auto parcheggiate in divieto di sosta. L’episodio si è verificato intorno alle 9:30 e ha causato la paralisi del traffico e la sospensione del servizio di linea per quasi un’ora.

Solo grazie al tempestivo intervento della Polizia Municipale, che ha richiesto l’intervento dei carroattrezzi per la rimozione dei veicoli in sosta vietata, la circolazione è potuta riprendere.

Autolinee Toscane, la società che gestisce il servizio, ha comunicato di aver incaricato il proprio ufficio legale di avviare azioni civili e penali nei confronti dei proprietari delle auto responsabili del blocco, sottolineando come simili comportamenti danneggino gravemente la regolarità del trasporto pubblico e creino disagi ai cittadini.

