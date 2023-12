Aumenta la Paura tra i Residenti di San Piero a Grado a Causa di Ondate di Furti in Pieno Giorno

Scritto da kety• 12:12 pm• Nuova Categoria, Cronaca, Pisa

Dopo i furti dei giorni scorsi la tranquillità degli abitanti di San Piero a Grado e delle zone limitrofe è stata nuovamente scossa martedì 12 dicembre da una serie di furti, che questa volta hanno avuto luogo addirittura in pieno giorno. I malviventi entrano indisturbati nelle case e nelle istituzioni locali, sfruttando il momento in cui gli abitanti sono fuori e il rumore delle attività quotidiane maschera la loro presenza.

La scena di uno degli ultimi furti è stata una casa in località La Vettola. Tra le 16 e le 17, i ladri hanno fatto irruzione dal retro, utilizzando strumenti come trapano e fiamma ossidrica senza temere di essere scoperti. La proprietà è stata saccheggiata indisturbata, poiché i padroni di casa erano fuori e il rumore delle attività quotidiane non ha destato alcun sospetto. Questa attività crescente dei criminali è fonte di preoccupazione per la comunità, minando non solo la sicurezza, ma anche il senso di libertà e protezione dei residenti.

Un altro colpo è stato inferto nella scuola elementare “Rismondo” di San Piero a Grado, dove i ladri hanno preso di mira computer e altro materiale utile agli studenti. Questo colpo ha conseguenze non solo materiali, ma mette in dubbio la sicurezza delle istituzioni locali.

Gli abitanti di San Piero a Grado e delle zone limitrofe sono sempre più sgomenti e preoccupati di fronte a questa ondata quotidiana di furti. La paura e l’insicurezza sono palpabili, e molti cittadini si chiedono se le forze dell’ordine abbiano le risorse adeguate per affrontare efficacemente questa emergenza.

La comunità di San Piero a Grado si trova a fronteggiare una sfida crescente in termini di sicurezza. È fondamentale che le autorità prendano provvedimenti adeguati per contrastare questa ondata di furti, o la situazione diventerà presto insostenibile.

