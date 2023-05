Atti vandalici in città sui manifesti elettorali del Movimento a 5 Stelle: la denuncia

Scritto da admin• 11:52 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – In una nota alla stampa il Movimento a 5 Stelle pisano denuncia i recenti atti vandalici nei confronti dei manifesti elettorali appena affissi dal Movimento.

“Strappare i manifesti degli avversari politici è un gesto vile, non tanto per il danno in se stesso – dichiarano i PentaStellati – ma per l’atto dispregiativo che non porta giovamento a nessuno, nemmeno a coloro che in quel gesto esprimono tutto il loro dissenso. Più che dare sfogo ad una frustrazione repressa non si comprende il danno vero, che è quello di allontanare gli indecisi, di dare sponda a coloro che considerano inutile votare, che ripudiano il meccanismo elettorale e fanno di un erba un fascio. Che piaccia o no è una modalità che consente di farti conoscere, manifesti, dibattiti, spazi elettorali e tutto quello che è il “circo mediatico”. Il manifestarsi di questi brutti episodi, spesso fa grossolanamente associare la politica ad una brutta cosa ed incrementa nei delusi un atteggiamento negativo. Vogliamo “resettare” questa nota di denuncia in una occasione per fare un appello al voto, unico strumento democratico per partecipare alla politica, portare la propria idea e consentire di far valere le nostre istanze quindi: “andate a votare!”.

