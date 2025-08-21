Atalanta – Pisa: i precedenti. L’unico successo pisano firmato Berggreen e Kieft

Written by admin• 8:41 am• Pisa SC

PISA – Dopo 34 anni il Pisa domenica 24 agosto tornerà in serie A e dopo 24 anni i nerazzurri guidati da mister Alberto Gilardino tornano a sfidare l‘Atalanta a Bergamo.

Il bilancio complessivo sui dodici confronti parla di sette vittorie dell’Atalanta, quattro pareggi ed un successo del Pisa datato 29 settembre 1985 e firmato Berggreen e Kieft dopo che Stromberg aveva portato in vantaggio i bergamaschi al 9′ del primo tempo. Questo l’unico dolce ricordo.

L’ultima sfida invece risale al 25 novembre 1990 e si chiuse sull’1-0 per la Dea. A decidere un rigore dubbio assegnato dall’arbitro Trentalange e realizzato dal brasiliano Evair. Nella stagione 88/89 a decidere le sorti per la vittoria della Dea (1-0) fu Daniele Fortunato al 37′.

