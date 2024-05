Assegnazione in locazione di aree abbandonate sul Lungarno D’Annunzio: aperto il Bando del Comune di Pisa

Scritto da admin• 6:30 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha avviato una procedura per assegnare in locazione 13 aree sul Lungarno D’Annunzio, attualmente in stato di abbandono, per favorirne il recupero e la riqualificazione. Queste aree possono essere utilizzate per attività ricreative, naturalistiche, didattiche, sportive, educative, commerciali e di pesca.

La selezione è aperta a diverse tipologie di organizzazioni, tra cui associazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali, fondazioni, pescatori e associazioni sportive. Le locazioni dureranno 6 anni, con possibilità di rinnovo una sola volta, previa verifica degli adempimenti contrattuali.

Il canone di locazione potrà essere ridotto in base ai costi sostenuti per la pulizia e la riqualificazione delle aree. Le domande devono essere presentate entro le 12.30 del 12 luglio all’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Pisa. Maggiori dettagli e modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Pisa.

Maggio 18, 2024