ASL Nord Ovest Toscana, cordoglio per la prematura scomparsa dell’infermiere Pietro Baldi

PONTEDERA- Con profonda commozione, le colleghe e i colleghi esprimono il loro dolore per la prematura scomparsa di Pietro Baldi, infermiere in servizio alla Sala Gessi del presidio ospedaliero di Pontedera.

“In questo momento così difficile – affermano gli operatori del ‘Lotti’ – ci stringiamo con rispetto e discrezione attorno alla famiglia, agli affetti più cari e ai colleghi che hanno condiviso con lui l’impegno quotidiano nella cura e nell’assistenza delle persone. Pietro era un professionista attento e dedito, che ha sempre svolto il proprio lavoro con grande serietà, distinguendosi anche per le sue qualità umane. La sua mancanza lascia un vuoto profondo nella nostra comunità lavorativa. Ai familiari rivolgiamo tutta la nostra vicinanza e cordoglio”.

Sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari sono inoltre giunte dalla direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dalla direzione del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche e dalla direzione dell’ospedale di Pontedera.

