Ascoli – Pisa 2-1. Mendes e Marsura, tre punti e aggancio ai nerazzurri

PISA – Continua il momento no del Pisa che ad Ascoli esce ancora sconfitto (2-1). Dopo un buon primo tempo in cui la squadra tiene bene il campo nella ripresa l’Ascoli trova il vantaggio con un gol fortunoso di Mendes in mischia e poi raddoppia con l’ex Marsura subentrato da poco. Nel finale la riapre Masucci con un gran gol in acrobazia ma non basta. L’Ascoli aggancia il Pisa e la Reggina a quota 46.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Ascoli nella classica casacca bianconera. Neim primi minuti il Pisa parte con una buona personalità. Tramoni e Moreo sono molto mobili là davanti. I nerazzurri conquistano anche un corner. Dalla bandierina va Mastinu, ma Abisso ferma tutto per un fallo su Forte. Dalla parte opposta Collocolo cerca con una palla pericolosa Mendes, ma la difesa nerazzurra è attenta e Barba sventa in angolo che non ha esito. I bianconeri ci provano dalla distanza con un sinistro dal limite di Giordano palla alta sopra la traversa. Barba in proiezione offensiva guadagna un bek calcio di punizione dal limite, ma la battuta di Rus dai 20 metri è da dimenticare e termina alta sopra la traversa. Gara vivace, piove con grande intensità. Non c’è un attimo di tregua. Dalla parte opposta Mastinu salva tutto rigugiandosi in angolo. Caligara dalla bandierina calibra un buon traversone per la testa di Botteghin che sfiora il montante alla sinistra di Nicolas. Il primo ammonito del match è Beruatto per un fallo di mano (ingenuo) sulla propria tre quarti. Beruatto comunque non era in diffida. E’ del Pisa però l’occasione più importante della parte centrale del match: gran colpo di tacco di Morutan per Calabresi in zona d’attacco il suo esterno destro termina però alto sopra la traversa di Leali. Buchel pareggia il conto degli ammoniti al minuto 24. La gara è molto equilibrata. Le due squadre non sono aiutate dal terreno di gara molto scivoloso. Marin intanto viene ammonito per un fallo su Caligara. Botta e risposta nelle occasioni tra Ascoli e Pisa. Cross da sinsitra di Giordano colpo di testa di Forte altra sopra la traversa per l’Ascoli. I nerazzurri non stanno a guardare e Beruatto con un esterno sinistro che chiama Leali ad una grande parata. Peccato per la formazione di mister D’Angelo che nonostante le assenze sta tenendo bene il campo al Del Duca. Morutan ci prova dalla distanza al minuto 35 con un sinistro dai diciotto metri che esce però sul fondo. La risposta dell’Ascoli è in un colpo di testa di Dionisi che Nicolas con un guizzo all’indietro devia con la mano di richiamo in angolo. Bianconeri pericolosi, ma il Pisa tiene botta. Sono due i minuti di recupero. C’è tempo per un fallo in area ascolana su Morutan, non segnalato da Abisso e un destro sempre dal limite molto debole ancora di Morutan che termina tra le braccia di Leali. Il primo tempo al Del Duca termina a reti bianche.

IL SECONDO TEMPO. Nella ripresa nessun cambio per i due allenatori. Il Pisa ha una buona occasione in situazione di rimessa ma non la sfrutta perchè Beruatto dopo aver percorso quaranta metri di campo sbaglia l’apertura e la difesa ascolana spazza via. Dalla parte opposta Caligara conquista un corner. Botteghin conm una girata impegna Nicolas che blocca in prossimità della linea di porta. Pedro Mendes si conquista una punizione sulla tre quarti. Punizione che si incarica di calciare Caligara il quale trova la deviazione fortunosa proprio di Pedro Mendes, con la sfera che si insacca nell’angolo alla sinistra di Nicolas: 1-0. La reazione del Pisa però è rabbiosa: ci prova subito dai venti metri Morutan, con palla che termina alta sopra la traversa. Ascoli che opera un cambio: dentro Gondo e fuori Dionisi. Intanto viene ammonito Matteo Tramoni. Il nuovo entrato Gondo ci prova subito dalla distanza. Nicolas blocca. Il Pisa ci prova con un destro dalla distanza di Tramoni M., palla ampiamente a lato. Nel frattempo nell’Ascoli dentro Giovane e Marsura, fuori Buchel e Forte. Primi cambi nel Pisa: fuori Calabresi e Beruatto, dentro Esteves e Gliozzi. D’Angelo inserisce il doppio centravanti. L’Ascoli chiude però chiude tutti gli spazi e trova il 2-0. Giovane attacca (forse con un fallo) Marin a centrocampo. Sul proseguo dell’azione palla a Gondo (in linea) il suo tiro è deviato la sfera perviene all’ex Marsura che di piatto infila Nicolas: 2-0. L’Ascoli raddoppia ad un quarto d’ora dalla fine. Nel Pisa fuori Matteo Tramoni e dentro Masucci, Gargiulo prende il posto di Moreo. Ed è proprio Gaetano Masucci a riaprire il match: cross da sinistra di Gargiulo, Gliozzi “spizza” la sfera di testa e Masucci trova una semirovesciata che si insacca alla sinistra di Leali: 2-1. Gran gol di Masucci. Ultimo cambio nel Pisa: dentro Lisandru Tramonim fuori Marius Marin. Attacca il Pisa: cross da destra di Esteves spizza la palla Gliozzi per Gargiulo il quale mette in mezzo un traversone rasoterra che Leali blocca in due tempi. Sulla traiettoria c’era Masucci che viene però anticipato. L’Ascoli conquista un buon calcio d’angolo. Il Pisa cerca gli ultimi attacchi.

ASCOLI – PISA 2-1

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano, Collocolo, Buchel (63′ Giovane), Caligara (80′ Proia), Mendes (80′ Eramo), Forte (63′ Marsura), Dionisi (58′ Gondo). A disp. Guarna, Donati, Quaranta, Bellusci, Falasco, Gnahorè, Lungoyi. All. Roberto Breda

PISA (3-4-2-1): Nicolas, Hermannsson, Rus, Barba, Calabresi (66′ Esteves), Mastinu, Marin (85′ Tramoni L.), Beruatto (66′ Gliozzi), Morutan, M. Tramoni (78′ Gargiulo), Moreo (78′ Masucci). A disp. Livieri, Vukovic, Sussi, Trdan, Tourè, Zuelli. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo

RETI: 53′ Pedro Mendes (A), 74′ Marsura (A), 81′ Masucci (P)

NOTE: giornata piovosa, terreno scivoloso. Ammoniti Beruatto (P), Buchel (A), Marin (P), Tramoni M. (P), Botteghin (A), Morutan (P), Marsura (A). Angoli 9-1. Rec pt 2′, st 6’. Spettatori 7.554 di cui 379 provenienti da Pisa, per un incasso 58.964 euro.

