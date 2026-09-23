Arriva Goal! Il Festival dove il calcio si racconta

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Dall’1 al 4 ottobre oltre 50 ospiti tra cui Federico Buffa, l’Atlético de Madrid, Francesco Repice, DAZN Italia, Giulia Mizzoni, Dario Dainelli, Francesco ‘Ciccio’ Caputo e Radio Sportiva

PISA – È tutto pronto per la seconda edizione di Goal! Il Festival dove il calcio si racconta, di scena a Pisa l’1 ottobre al Teatro Verdi con un evento inaugurale e dal 2 al 4 ottobre alla Stazione Leopolda.

Primo evento italiano interamente dedicato al racconto del calcio come spazio di cultura, attualità e spettacolo, prodotto dal Cineclub Arsenale, sotto la direzione artistica di Antonio Capellupo e Dario Focardi, vedrà arrivare a Pisa oltre 50 ospiti tra giornalisti, calciatori, federazioni e professionisti del mondo del calcio, per quella che si preannuncia una vera festa dello sport.

Spettacolo e grandi premi

Ad aprire il Festival sarà il giornalista e scrittore Federico Buffa, che porterà in scena l’1 ottobre alle 21 al Teatro Verdi il suo spettacolo Italia Mundial, dedicato alla Nazionale Italiana campione del Mondo nell’82 (biglietti in vendita sul circuito TicketOne); e poi Francesco Repice, storica voce di Radio Rai, che sarà insignito del Premio Storytelling alla carriera, il Club Atlético de Madrid, a cui andrà il Premio Storytelling internazionale, rappresentato dall’Head of Digital Communications Lorenzo Serafini e dal Chief Marketing Officer Valerio Gori, e DAZN Italia, a cui andrà il Premio Storytelling italiano per il racconto del Mondiale più lungo della storia, con il telecronista Andrea Marinozzi e l’Head of social Nicola Frega.

Firme e volti del calcio giocato e del giornalismo sportivo

Le testimonianze di importanti carriere nel calcio giocato arriveranno da Dario Dainelli e Francesco ‘Ciccio’ Caputo, ex calciatori ed oggi imprenditori rispettivamente con Cantina Dainelli e Birra Pagnotta, mentre il racconto della raccolta ed elaborazione dati nel calcio sarà affidato ad Adriano Bacconi, pioniere della match analysis. Il giornalismo d’autore vedrà invece la partecipazione di grandi firme del panorama televisivo, radiofonico, web e della carta stampata: tra gli ospiti la giornalista Giulia Mizzoni, volto della Champions League per Amazon Prime, Radio Sportiva, main media partner dell’evento che trasmetterà in diretta dal Festival e realizzerà il celebre ‘Microfono Aperto’ dal vivo con i giornalisti sportivi Enzo Bucchioni, Sandro Sabatini, Marco Bucciantini e Stefano Cecchi, e i giornalisti della squadra mercato di SkySport Luca Marchetti e Lorenzo Aliberti.

Intrattenimento e nuovi media

L’intrattenimento e l’ironia legati al pallone spaziano dalla televisione ai nuovi media: la comicità di Ubaldo Pantani e Cristiano Militello, che si sfideranno anche in uno speciale match di Calcio Tavolo, incontrano l’universo social, il fantasy game e le nuove forme di gioco: tra i protagonisti il ritorno di Ivan Colacino e di Fantacalcio©, con uno speciale Quiz con ospiti il project manager Alfredo De Vuono e i creator CarmySpecial, Valerio Airò, CiasonoFIV e Domenico Manfredi, quest’ultimo coinvolto anche in un approfondimento su Kings League Italia con i calciatori Mamborosso e Dennis Stojkovic.

Inclusione e valori dello sport

Forte anche l’attenzione al calcio come veicolo sociale e per il benessere degli atleti, con panel di approfondimento realizzati in collaborazione con l’Università di Pisa all’interno del Progetto PROBEN, e dedicati a temi cruciali come l’inclusione e la disabilità nel calcio, e le nuove tecnologie applicate allo sport: tra gli ospiti Rehab and Sport e il Pisa Sporting Club, e ancora Insuperabili con il founder Davide Leonardi e gli atleti Gianluca Li Vecchi e Pasquale Lorè, la Federazione Sport Sordi Italia con il responsabile marketing e comunicazione Andrea Battistini e l’atleta Erika Orsi, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio con l’international project manager Andrea Zoppis e Massimo Porciani, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Toscana. E poi focus sul tifo senza confini con la Brigata Mai 1 Gioia San Marino, celebre gruppo di tifosi della Nazionale di San Marino, e una delegazione della tifoseria del Liechtenstein.

Cultura, giochi e collezionismo

Un grande spazio sarà dedicato al divertimento e al gioco: dalla presenza della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, con il gioco libero e il Master Toscana di Calcio Tavolo, al ritorno di Football Manager Italia, con la seconda maratona di FM a cura di Alberto “Panoz” Scotta e Giangioman, e poi un live quiz con premi di Goldisegnati dedicato alla storia della Nazionale Italiana di Calcio, le creazioni con le LEGO a cura di Orange Team LUG e il gioco libero con un campino da calcio con gli istruttori dell’Academy del Pisa SC che nelle giornate di sabato e domenica saranno operativi dalle 16.00 alle 18.00 per una serie di esercitazioni,e il Calciobalilla. Non mancherà poi l’area dedicata al collezionismo, con la presenza di GG Teamwear e Magliofili, dello shop di Football World GS e con l’attività di scambio-maglie a cura di Swappinho. Il design del racconto del calcio sarà nuovamente rappresentato dalla presenza di Osvaldo Casanova, artista internazionale e autore del manifesto ufficiale del Festival, mentre il Pisa Sporting Club aprirà il sabato e la domenica mattina le porte della Cetilar Arena – Stadio Romeo Anconetani, per dei tour guidati dello Stadio, gratuiti su prenotazione, a cura dell’Associazione Cento – Pisa 1909 (prenotazioni tour guidati su www.pisasportingclub.com).

L’evento è realizzato con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Consiglio Regionale della Toscana, Comune di Pisa, Patrimonio Pisa Srl, Università di Pisa, Acque SpA, con il patrocinio di FIGC, Pisa Sporting Club, Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, con il contributo di PharmaNutra, Centro dei Borghi, UniCoop Firenze, Sammontana, Eschini Auto, GG Teamwear, TicketOne, Cantina Dainelli, Glou Glou Toscana, Evoluzione Dentale, con la media partnership di Radio Sportiva, e in collaborazione con Break the Frame, International Music and Arts, Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, Federazione Sport Sordi Italia, RadioEco, Rehab and Sport, Goldisegnati, Decathlon, FM Italia, Insuperabili, Football World GS, Swappinho, Magliofili, Libreria Ghibellina, Associazione Cento-Pisa 1909 e Orange Team LUG Pisa.

Il programma è online sul sito ufficiale del Festival www.goalfestival.it

Last modified: Settembre 23, 2026