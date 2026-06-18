Arpa d’Estate 2026, al Giardino Scotto una serata di musica e solidarietà sotto le stelle di Pisa

Written by Redazione• 2:19 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Musica, spettacolo e solidarietà tornano protagonisti sotto le stelle di Pisa con la sesta edizione di Arpa d’Estate, in programma domenica 28 giugno 2026 nella suggestiva cornice del Giardino Scotto.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Arpa, nasce per sostenere i progetti di ricerca e formazione della Fondazione, trasformando il talento degli artisti in un gesto concreto di solidarietà. La serata rinnova il legame tra musica, scienza e impegno sociale, nel solco dell’eredità del professor Franco Mosca, fondatore della Fondazione Arpa, che ha sempre considerato cultura, salute e umanità come dimensioni profondamente unite.

La direzione artistica è affidata anche quest’anno a Renato Raimo, ideatore e anima dell’evento, che condurrà la serata insieme a Maria Chiara Battaglia. Ospite d’onore della sesta edizione sarà Franco Fasano, cantautore e autore di alcuni dei brani più conosciuti della musica italiana.

Sul palco del Giardino Scotto si alterneranno artisti, interpreti e voci internazionali, tra cui il trio Appassionante, Beatrice Baldaccini, Serena Rigacci, Alberto Nelli, Jacopo Ottonello, Rachael Stellacci, Marco Mingardi e Doady Giugliano.

La serata vedrà anche la partecipazione speciale di Mattia Villardita, insieme ai pianisti Massimo Salotti e Petr Yanchuk e alla giovanissima Victoria Novikova, vincitrice del Premio Internazionale di Belluno nella categoria “Piccoli Talenti”.

Grande spazio sarà dedicato anche alle nuove generazioni con il Premio “Giovane Talento Arpa d’Estate 2026”, assegnato da una giuria popolare composta da 90 persone e suddivisa per fasce d’età. Ad aprire la gara saranno i Fiori di Kyoto, vincitori della precedente edizione. In concorso si esibiranno Lorenzo Fanini, in arte Fanì, Smile Music Band, Sofya e Methos.

L’ingresso è a offerta volontaria e i fondi raccolti saranno destinati alle attività della Fondazione Arpa. L’ingresso del pubblico è previsto alle ore 20.30, mentre lo spettacolo inizierà alle ore 21.30.

La prenotazione è obbligatoria. Per riservare il proprio posto è possibile scrivere su WhatsApp al numero 351 726 6933.

La sesta edizione di Arpa d’Estate è realizzata con il sostegno di Banca di Lajatico, Agenzia Generali di Pisa e Forti Holding. Media partner dell’iniziativa sono 50 Canale e VTrend. L’evento si svolge con la collaborazione e il sostegno di Confcommercio Pisa, Pazzaglia e 2EMME.

Last modified: Giugno 18, 2026