Written by Giugno 18, 2026 2:11 pm Pisa, Attualità

Lavori alla rete idrica, domenica 21 giugno sospensione dell’acqua in alcune zone di Pisa

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PISA Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel Comune di Pisa, domenica 21 giugno, dalle ore 6.30 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Riglione, Oratoio, Pierdicino, Ospedaletto, Montacchiello, nelle vie delle Rene, Emilia, nel tratto compreso tra via del Nugolaio e via Dogali, e Fiorentina, nel tratto compreso tra la rotatoria di accesso alla tangenziale e via Monte Rosa.

Contestualmente potranno verificarsi cali di pressione a Coltano.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotte a Riglione, nell’area parcheggio di piazza D’Antona, e a Ospedaletto, nell’area parcheggio del centro commerciale di via Scornigiana.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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Last modified: Giugno 18, 2026
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