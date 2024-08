A “Bagni di Stelle” Jam session di danza aerea

Scritto da admin• 2:44 pm• San Giuliano Terme, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Proseguono gli appuntamenti del programma di Bagni di Stelle, inserito all’interno del cartellone dell’Estate sangiulianese.



Venerdì 2 agosto tornano dunque gli amati laboratori creativi per bambini e ragazzi a cura delle associazioni Bagni crea, La tartaruga, Occhio del riciclone Toscana alle ore 18 in piazza Italia. Mentre alle ore 21:15 al Parterre l’atteso spettacolo di Antitesi teatro circo & Simone dj live che terranno una particolarissima “Jam session di danza aerea” che viene proposta per la prima volta. La manifestazione è promossa dal comune di San Giuliano Terme e organizzata da Antitesi con la direzione artistica di Martina Favilla. Bagni di stelle proseguirà con l’ultimo evento in calendario previsto per il 9 agosto, con la serata dal titolo “Il Suono dell’Universo – dialogo sotto le stelle tra onde gravitazionali, suoni cosmici e osservazione delle stelle” a cura di Ego – Osservatorio gravitazionale europeo e astrofili pisani Galileo Galilei, con Vincenzo Napolano (Ego) e gli interventi sonori di Bad Sector (Massimo Magrini), con il quale sarà possibile ascoltare la musica del cosmo.

Last modified: Agosto 2, 2024