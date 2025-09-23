Written by Settembre 23, 2025 6:24 am Pisa SC

Antonio Conte: “Pisa primo nei dati fisici. Non era facile vincere, abbiamo messo fieno in cascina”

HomePisa SCAntonio Conte: “Pisa primo nei dati fisici. Non era facile vincere, abbiamo messo fieno in cascina”

PISAAntonio Conte ha elogiato nel dopo gara la prestazione dei suoi sottolineando la prestazione dei nerazzurri.

“Dalle statistiche fisiche il Pisa è primo in tutto, significa che hanno giocatori molto forti fisicamente. Non era semplice stasera vincere. Abbiamo lasciato troppo campo al PIsa e quindi diventa difficile una volta che la palla passa sugli attaccanti. Nel primo tempo abbiamo faticato anche a fare le diagonali con i centrocampisti. Intanto c’è soddisfazione per le quattro vittorie, abbiamo messo fieno in cascina“.

Last modified: Settembre 23, 2025
Previous Story
Napoli – Pisa, le pagelle
Next Story
Alberto Gilardino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, è stata una prestazione eccellente”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti