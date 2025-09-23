Antonio Conte: “Pisa primo nei dati fisici. Non era facile vincere, abbiamo messo fieno in cascina”

Written by admin• 6:24 am• Pisa SC

PISA – Antonio Conte ha elogiato nel dopo gara la prestazione dei suoi sottolineando la prestazione dei nerazzurri.

“Dalle statistiche fisiche il Pisa è primo in tutto, significa che hanno giocatori molto forti fisicamente. Non era semplice stasera vincere. Abbiamo lasciato troppo campo al PIsa e quindi diventa difficile una volta che la palla passa sugli attaccanti. Nel primo tempo abbiamo faticato anche a fare le diagonali con i centrocampisti. Intanto c’è soddisfazione per le quattro vittorie, abbiamo messo fieno in cascina“.

Last modified: Settembre 23, 2025