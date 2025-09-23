Alberto Gilardino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, è stata una prestazione eccellente”

Written by admin• 6:31 am• Pisa SC

PISA – Alberto Gilardino ha parlato nel dopo gara di Napoli – Pisa della prova dei suoi ragazzi.

di Giovanni Manenti

“Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi è stata importante per quello che è stato il piano gara e per la strategia su cui avevamo lavorato in settimana, che loro hanno seguito in maniera secondo me eccellente”.

“È normale che il nostro è un percorso di crescita che dobbiamo fare, sia quotidianamente all’interno della settimana di lavoro, sia nelle partite, e passa da questo tipo di partite. Purtroppo c’è grande dispiacere e grande amarezza perché c’è un’altra sconfitta e non portiamo punti a casa. Però venire a Napoli e creare tre-quattro situazioni pericolose e fare due gol non è da tutti. Quindi noi dobbiamo pensare ai lati positivi, mantenendo grande spirito e fiducia nello spogliatoio. Il pensiero è solo questo“.

“Ricordiamo che giocavamo contro una squadra fortissima che viene da un campionato vinto, venire qui e creare i presupposti per mettere in difficoltà il Napoli come è stato stasera non è semplice”, conclude Gilardino.

Last modified: Settembre 23, 2025