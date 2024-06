Ambiente e lavoro con Edilizia Sostenibile. Open Day per presentare il corso gratuito dedicato ai giovani tra 14 e 18 anni

Scritto da admin• 11:07 am• Pisa, Attualità

PISA – Giovedì 13 giugno alle 16 il centro di formazione Aforisma, in partenariato con Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, organizza l’Open Day di presentazione del corso ‘Edilizia Sostenibile’.

Presso il ‘Laboratorio Esperienze’ in via Ferraris 16 a Ospedaletto sarà possibile conoscere sia i docenti sia gli allievi delle edizioni già avviate, che effettueranno una dimostrazione pratica delle attività. Completamente gratuito, il corso è dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, vale come assolvimento dell’obbligo scolastico e prevede il rilascio della qualifica di ‘Operatore Edile – Addetto alla realizzazione delle opere murarie’. Una formazione pensata per coloro che si trovano difficoltà con un percorso di studi tradizionale, ma che grazie a questa opportunità possono realizzarsi seguendo le loro inclinazioni pratiche e manuali, assolvendo contemporaneamente all’obbligo di istruzione con una formazione professionale a tutto tondo, che trasferisce competenze, stimola la passione e fa crescere lo spirito critico di cittadini consapevoli. Molti gli sbocchi lavoratori e professionali, in un settore dove la domanda di lavoro e di figure specializzate è molto alta.

Per la partecipazione all’open day, informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro di Formazione Aforisma telefonando allo 050-2201288, inviando una mail a info@aforismatoscana.net, oppure visitando il sito www.aforismatoscana.net. Il corso del tipo I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse dell’Attività 4.f.4 – “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” – Priorità 4 – “Occupazione giovanile” del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Last modified: Giugno 10, 2024