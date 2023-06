Altre 22 donazioni al Centro trasfusionale con l’esibizione della Corale Polifonica Cascinese

Scritto da admin• 12:30 pm• Cascina, Cultura, Pisa, Spettacolo, Spettacolo, Tutti, Tutti

PISA – Altre 22 donazioni domenica 4 giugno, al Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana grazie all’apertura straordinaria in occasione del concerto della Corale polifonica cascinese diretta dal maestro Luciano Parenti, che si è esibita cantando brani tratti da colonne sonore di cartoni animati e da famosi musical. Un concerto divertente, in cui sono state eseguite canzoni come Jesus Christ Superstar e brani tratti da film di Walt Disney come la Bella e la Bestia, Aladdin, il Re Leone.

Delle 22 donazioni, 12 sono di sangue intero, 3 di emocomponenti, 7 differite fra cui quella di una corista della Polifonica cascinese. Sommate a quelle raccolte durante il concerto del Coro dell’Università di Pisa (42), fanno 64 che si aggiungono alle donazioni anonime quotidiane.

Presto altre iniziative dello staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni), coordinati dalla caposala Anna Michelotti in collaborazione con le associazioni dei donatori, per attirare le persone a donare prima delle vacanze estive quando il sangue negli ospedali scarseggia e invece serve più che mai.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742

Last modified: Giugno 5, 2023