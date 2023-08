Alma Pisarum parteciperà al Roumiage 2023 di Monterosso Grana

Scritto da admin• 7:57 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Il 26 e 27 Agosto 2023 Alma Pisarum APS e Associazione Culturale “Il Gabbiano” volano a Monterosso Grana (CN) nel cuore della comunità Occitana d’Italia.

Il sodalizio artistico – su iniziativa di Alma Pisarum Choir – parteciperà al Roumiage 2023 – Rescountre Piemout/Prouvenço – organizzato da Coumboscuro Centre Prouvençal – grazie all’invito del coro occitano lu Corou de la Cevitou.

’Il Roumiage è una manifestazione transfrontaliera che si svolge durante l’arco della settimana precedente la prima domenica di settembre, spettacoli, rassegne espositive, concerti, dibattiti, balli tradizionale, teatro, gastronomia, visite al territorio e l’unico Salone della Liuteria in Italia. Un evento che unisce Piemonte e Provenza, affondando le sue radici nell’antica tradizione dei “romei” medievali e incoraggiando tutti a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale, rafforzando il senso di appartenenza alla cultura d’Òc europea’’



La Laica Schola Cantorum pisana, si esibirà nel collaudato format Incontri di Voci – per l’occasione riadattato come Rencontres de Votz – che prevede un’alternanza tra pièce corali polifoniche tratte dal repertorio del soundtrack, della musica leggera, della classica rivisitata, della popolare, del rock e della new age, e testi – consegnati alla recitazione di Daniela Bertini – di George R.R. Martin, Paul Valéry, Sylvia Plath, Gérard Pourhomme, Joachim Gasquet, Louisa Paulin, Marcela Delpastre e Alessio Niccolai – arrangiatore della maggior parte dei pezzi in repertorio, nonché Direttore Musicale del coro – in successione fra la lingua italiana, francese e occitana. Nell’ambito del progetto Pisa d’Òc si muoverà dunque questo primo importante passo verso la comunità occitana, con la quale Pisa condivide la grafica del proprio stemma cittadino, che ha suscitato peraltro le attenzioni dell’Amministrazione Comunale pisana attraverso l’Assessore Riccardo Buscemi, che ha inviato i propri saluti al Comune di Monterosso Grana, ringraziando il presidente di Alma Pisarum APS, per il lavoro di sviluppo dei rapporti di amicizia fra le due comunità.

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 19, 2023