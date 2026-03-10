All’Università di Pisa un evento internazionale sul progetto EDUWEAR per la formazione sui dispositivi indossabili per la riabilitazione

Written by Redazione• 12:57 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 13 marzo, dalle ore 9, nell’Aula Magna “A. Pacinotti” della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa si terrà un evento internazionale dedicato al progetto EDUWEAR, iniziativa che punta a innovare la formazione universitaria attraverso la creazione di un corso europeo interdisciplinare dedicato alla progettazione di dispositivi indossabili personalizzati per la riabilitazione.

Il progetto coinvolge università e centri di ricerca di diversi Paesi europei e nasce con l’obiettivo di colmare il divario di competenze tra ingegneria e scienze della salute, integrando didattica online, attività pratiche e metodologie di learning by doing, con particolare attenzione alla progettazione centrata sull’utente e al confronto diretto con clinici e pazienti.

Nel corso della mattinata i partner presenteranno obiettivi e risultati raggiunti finora, con un focus sul corso sviluppato nell’ambito del progetto, coordinato dall’Università di Malta insieme all’Università di Pisa e all’Università di Oulu, con il contributo dei partner associati Università di Strathclyde e Kinisiforos Rehabilitation Centre. Il percorso formativo è rivolto a laureati e futuri professionisti del settore sanitario e affronta temi che vanno dalla scansione 3D e manifattura additiva fino alla validazione e certificazione dei dispositivi medicali.

Una parte centrale dell’evento sarà dedicata al coinvolgimento diretto degli stakeholder. Studenti, docenti, professionisti dell’industria e clinici prenderanno parte a una survey strutturata e a un focus group per raccogliere suggerimenti utili a migliorare e validare il corso.

L’iniziativa si svolgerà in modalità ibrida, con la possibilità di partecipare sia in presenza sia online, rafforzando il dialogo tra università, ricerca e mondo professionale.

Il progetto EDUWEAR – Engineering Educational Competence Development on Customisable Wearable Rehabilitation Devices è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ (KA220-HED) dedicato alla cooperazione nell’istruzione superiore. La partecipazione dell’Università di Pisa conferma l’impegno dell’ateneo nello sviluppo di nuovi modelli formativi innovativi e internazionali per affrontare le sfide tecnologiche e sociali della sanità del futuro.

Nella foto: un momento del kick-off meeting del progetto che si è tenuto a Malta nel 2025.

