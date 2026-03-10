Written by Marzo 10, 2026 12:57 pm Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

All’Università di Pisa un evento internazionale sul progetto EDUWEAR per la formazione sui dispositivi indossabili per la riabilitazione

PISAVenerdì 13 marzo, dalle ore 9, nell’Aula Magna “A. Pacinotti” della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa si terrà un evento internazionale dedicato al progetto EDUWEAR, iniziativa che punta a innovare la formazione universitaria attraverso la creazione di un corso europeo interdisciplinare dedicato alla progettazione di dispositivi indossabili personalizzati per la riabilitazione.

Il progetto coinvolge università e centri di ricerca di diversi Paesi europei e nasce con l’obiettivo di colmare il divario di competenze tra ingegneria e scienze della salute, integrando didattica online, attività pratiche e metodologie di learning by doing, con particolare attenzione alla progettazione centrata sull’utente e al confronto diretto con clinici e pazienti.

Nel corso della mattinata i partner presenteranno obiettivi e risultati raggiunti finora, con un focus sul corso sviluppato nell’ambito del progetto, coordinato dall’Università di Malta insieme all’Università di Pisa e all’Università di Oulu, con il contributo dei partner associati Università di Strathclyde e Kinisiforos Rehabilitation Centre. Il percorso formativo è rivolto a laureati e futuri professionisti del settore sanitario e affronta temi che vanno dalla scansione 3D e manifattura additiva fino alla validazione e certificazione dei dispositivi medicali.

Una parte centrale dell’evento sarà dedicata al coinvolgimento diretto degli stakeholder. Studenti, docenti, professionisti dell’industria e clinici prenderanno parte a una survey strutturata e a un focus group per raccogliere suggerimenti utili a migliorare e validare il corso.

L’iniziativa si svolgerà in modalità ibrida, con la possibilità di partecipare sia in presenza sia online, rafforzando il dialogo tra università, ricerca e mondo professionale.

Il progetto EDUWEAR – Engineering Educational Competence Development on Customisable Wearable Rehabilitation Devices è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ (KA220-HED) dedicato alla cooperazione nell’istruzione superiore. La partecipazione dell’Università di Pisa conferma l’impegno dell’ateneo nello sviluppo di nuovi modelli formativi innovativi e internazionali per affrontare le sfide tecnologiche e sociali della sanità del futuro.

Nella foto: un momento del kick-off meeting del progetto che si è tenuto a Malta nel 2025.

