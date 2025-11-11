Allo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa una serata con Andrea Lacorte e l’avventura di Alkedo

Written by admin• 6:25 am• Pisa, Sport

Appuntamento giovedì 13 novembre Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa in Cala d’Arno sul Viale D’Annunzio

PISA – Andrea Lacorte, dopo anni passati a regatare con imbarcazioni d’altura, sedici nei monotipo, arriva alla regina dei monotipi, il Tp52. Andrea Lacorte, portacolori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar è Presidente e co-fondatore, insieme al fratello Roberto, di Pharmanutra, azienda quotata in borsa che si occupa di ricerca, sviluppo e commercializzazione di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti farmaceutici, ha la vela nel sangue, una “malattia” trasmessa da babbo Cosimo ai due figli.

Quest’anno è iniziata l’avventura con i Transpack 52 dei purosangue del mare di poco meno di 16 metri che regatano in giro per l’Europa in un circuito al massimo livello tecnico e sportivo con tredici team che si sono confrontati in cinque tiratissime tappe.

E per essere appena arrivato si è subito classificato in quarta posizione e primo tra i timonieri owner driver, perché Andrea Lacorte, la sua barca la timona e con grandi risultati. Giovedì 13 ottobre racconterà questa sua avventura nella sede dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa in Cala d’Arno sul Viale D’Annunzio (n.234) alle ore 21,30, in una serata per i soci del club pisano e sarà un’occasione per ripercorrere l’avventura di Alkedo, il nome tutto pisano della barca di Lacorte, attraverso aneddoti ed esperienze emozionanti e coinvolgenti.

Per info e prenotazioni contattare la segreteria al 388 7348108

Last modified: Novembre 11, 2025