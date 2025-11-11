L’Effemeride Pisana dell’11 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:11 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Martedì 11 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 16:58, le ore di luce solare sono 9 e 53 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 264mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Festa nazionale dell’Angola (si ricorda l’indipendenza dal Portogallo del 1975)

Remembrance day del Regno Unito

Remembrance day del Canada

Remebrance day dell’Australia

Festa nazionale del Belgio (si ricorda l’armistizio del 1918)

Festa nazionale della Francia (si ricorda l’armistizio del 1918)

Festa nazionale della Polonia (si ricorda l’indipendenza e la liberazione di Varsavia nel 1918)

Giornata dei veterani negli Stati Uniti d’America

Santo del giorno:

San Martino di Tours, vescovo

Sabaria (ora Szombathely), Ungheria, 316-317 – Candes, Indre-et-Loire, Francia, 8 novembre 397

Patrono di Sesto Fiorentino, Belluno, Bollate, Riccione, Casalecchio di Reno, Treviglio, Legnago, Magenta, Paese, Lastra a Signa e altri comuni

Protettore dei mendicanti, poveri, militari, soldati, albergatori, vendemmiatori, viticoltori, pellegrini, albergatori, traditi, sinistrati, sarti, osti, forestieri, della fanteria, fabbricanti di maiolica, cavalieri

Protegge i cavalli e le oche e viene invocato contro l’alcolismo, il pericolo di sbornie e la dissenteria

Nasce in Pannonia (oggi in Ungheria) a Sabaria da pagani. Viene istruito sulla dottrina cristiana ma non viene battezzato. Figlio di un ufficiale dell’esercito romano, si arruola a sua volta, giovanissimo, nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in Gallia. È in quest’epoca che si colloca l’episodio famosissimo di Martino a cavallo, che con la spada taglia in due il suo mantello militare, per difendere un mendicante dal freddo. Lasciato l’esercito nel 356, già battezzato forse ad Amiens, raggiunge a Poitiers il vescovo Ilario che lo ordina esorcista (un passo verso il sacerdozio). Dopo alcuni viaggi Martino torna in Gallia, dove viene ordinato prete da Ilario. Nel 361 fonda a Ligugé una comunità di asceti, che è considerata il primo monastero databile in Europa. Nel 371 viene eletto vescovo di Tours. Per qualche tempo, tuttavia, risiede nell’altro monastero da lui fondato a quattro chilometri dalla città chiamato Marmoutier. Si impegna a fondo per la cristianizzazione delle campagne. Muore a Candes nel 397.

E’ accaduto l’11 novembre:

1675 – Gottfried Leibniz utilizza per la prima volta il calcolo integrale trovando l’area di una funzione y=f(x)

1918 Conclusione della prima guerra mondiale alle ore 11, con la firma dell’armistizio da parte della Germania in un vagone ferroviario nei pressi di Compiègne in Francia Nasce la Repubblica di Polonia

1921 – La Tomba del milite ignoto statunitense viene inaugurata dal presidente statunitense Warren G. Harding al Cimitero nazionale di Arlington

1930 – Il brevetto US1781541 viene riconosciuto ad Albert Einstein e Leó Szilárd per la loro invenzione del refrigeratore di Einstein-Szilárd

1938 – USA: God Bless America viene eseguito per la prima volta

1940 L’incrociatore tedesco Atlantis (HSK 2) cattura della posta britannica top secret e la invia in Giappone Seconda guerra mondiale: battaglia di Taranto – La Royal Navy lancia il primo attacco da portaerei della storia sulla flotta della Regia Marina a Taranto

1961 – A Kindu, nell’ex Congo belga, sono trucidati 13 aviatori italiani di stanza presso la 46ma Aerobrigata di Pisa e facenti parte del contingente dell’ONU inviato a ristabilire l’ordine nel paese

1966 – La NASA lancia la navetta Gemini 12 con a bordo gli astronauti James Lovell e Edwin Aldrin

1974 – Si esibisce per l’ultima volta nella sua carriera il soprano Maria Callas

1975 – L’Angola ottiene l’indipendenza dal Portogallo

1992 – La Chiesa d’Inghilterra vota per permettere alle donne di diventare sacerdoti

Frase del giorno di Frate Indovino:

L’Estate di san Martino ricrea il vecchio e il piccino

Nati l’11 novembre:

LEONARDO DICAPRIO

Attore e produttore statunitense

α 11 novembre 1974

FËDOR DOSTOEVSKIJ

Scrittore russo

α 11 novembre 1821 ω 28 gennaio 1881

GEORGE PATTON

Generale statunitense

α 11 novembre 1885 ω 21 dicembre 1945

RE VITTORIO EMANUELE III

Monarca italiano

α 11 novembre 1869 ω 28 dicembre 1947

ISAAC BASHEVIS SINGER

Scrittore polacco, Premio Nobel

α 11 novembre 1903 ω 24 luglio 1991

KURT VONNEGUT

Scrittore di fantascienza statunitense

α 11 novembre 1922 ω 11 aprile 2007

LUCA ZINGARETTI

Attore italiano

α 11 novembre 1961

Deceduti l’11 novembre:

YASSER ARAFAT

Leader politico palestinese

α 24 agosto 1929 ω 11 novembre 2004

WANDA OSIRIS

Attrice, cantante e soubrette italiana

α 3 giugno 1905 ω 11 novembre 1994

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 10, 2025