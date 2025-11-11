L’Effemeride Pisana dell’11 novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Martedì 11 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 16:58, le ore di luce solare sono 9 e 53 minuti
La Luna è in fase calante
Oggi è il 264mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Festa nazionale dell’Angola (si ricorda l’indipendenza dal Portogallo del 1975)
Remembrance day del Regno Unito
Remembrance day del Canada
Remebrance day dell’Australia
Festa nazionale del Belgio (si ricorda l’armistizio del 1918)
Festa nazionale della Francia (si ricorda l’armistizio del 1918)
Festa nazionale della Polonia (si ricorda l’indipendenza e la liberazione di Varsavia nel 1918)
Giornata dei veterani negli Stati Uniti d’America
Santo del giorno:
San Martino di Tours, vescovo
Sabaria (ora Szombathely), Ungheria, 316-317 – Candes, Indre-et-Loire, Francia, 8 novembre 397
Patrono di Sesto Fiorentino, Belluno, Bollate, Riccione, Casalecchio di Reno, Treviglio, Legnago, Magenta, Paese, Lastra a Signa e altri comuni
Protettore dei mendicanti, poveri, militari, soldati, albergatori, vendemmiatori, viticoltori, pellegrini, albergatori, traditi, sinistrati, sarti, osti, forestieri, della fanteria, fabbricanti di maiolica, cavalieri
Protegge i cavalli e le oche e viene invocato contro l’alcolismo, il pericolo di sbornie e la dissenteria
Nasce in Pannonia (oggi in Ungheria) a Sabaria da pagani. Viene istruito sulla dottrina cristiana ma non viene battezzato. Figlio di un ufficiale dell’esercito romano, si arruola a sua volta, giovanissimo, nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in Gallia. È in quest’epoca che si colloca l’episodio famosissimo di Martino a cavallo, che con la spada taglia in due il suo mantello militare, per difendere un mendicante dal freddo. Lasciato l’esercito nel 356, già battezzato forse ad Amiens, raggiunge a Poitiers il vescovo Ilario che lo ordina esorcista (un passo verso il sacerdozio). Dopo alcuni viaggi Martino torna in Gallia, dove viene ordinato prete da Ilario. Nel 361 fonda a Ligugé una comunità di asceti, che è considerata il primo monastero databile in Europa. Nel 371 viene eletto vescovo di Tours. Per qualche tempo, tuttavia, risiede nell’altro monastero da lui fondato a quattro chilometri dalla città chiamato Marmoutier. Si impegna a fondo per la cristianizzazione delle campagne. Muore a Candes nel 397.
E’ accaduto l’11 novembre:
- 1675 – Gottfried Leibniz utilizza per la prima volta il calcolo integrale trovando l’area di una funzione y=f(x)
- 1918
- Conclusione della prima guerra mondiale alle ore 11, con la firma dell’armistizio da parte della Germania in un vagone ferroviario nei pressi di Compiègne in Francia
- Nasce la Repubblica di Polonia
- 1921 – La Tomba del milite ignoto statunitense viene inaugurata dal presidente statunitense Warren G. Harding al Cimitero nazionale di Arlington
- 1930 – Il brevetto US1781541 viene riconosciuto ad Albert Einstein e Leó Szilárd per la loro invenzione del refrigeratore di Einstein-Szilárd
- 1938 – USA: God Bless America viene eseguito per la prima volta
- 1940
- L’incrociatore tedesco Atlantis (HSK 2) cattura della posta britannica top secret e la invia in Giappone
- Seconda guerra mondiale: battaglia di Taranto – La Royal Navy lancia il primo attacco da portaerei della storia sulla flotta della Regia Marina a Taranto
- 1961 – A Kindu, nell’ex Congo belga, sono trucidati 13 aviatori italiani di stanza presso la 46ma Aerobrigata di Pisa e facenti parte del contingente dell’ONU inviato a ristabilire l’ordine nel paese
- 1966 – La NASA lancia la navetta Gemini 12 con a bordo gli astronauti James Lovell e Edwin Aldrin
- 1974 – Si esibisce per l’ultima volta nella sua carriera il soprano Maria Callas
- 1975 – L’Angola ottiene l’indipendenza dal Portogallo
- 1992 – La Chiesa d’Inghilterra vota per permettere alle donne di diventare sacerdoti
Frase del giorno di Frate Indovino:
L’Estate di san Martino ricrea il vecchio e il piccino
LEONARDO DICAPRIO
Attore e produttore statunitense
FËDOR DOSTOEVSKIJ
α 11 novembre 1821 ω 28 gennaio 1881
GEORGE PATTON
α 11 novembre 1885 ω 21 dicembre 1945
RE VITTORIO EMANUELE III
α 11 novembre 1869 ω 28 dicembre 1947
ISAAC BASHEVIS SINGER
Scrittore polacco, Premio Nobel
α 11 novembre 1903 ω 24 luglio 1991
KURT VONNEGUT
Scrittore di fantascienza statunitense
α 11 novembre 1922 ω 11 aprile 2007
LUCA ZINGARETTI
α 11 novembre 1961
YASSER ARAFAT
α 24 agosto 1929 ω 11 novembre 2004
WANDA OSIRIS
Attrice, cantante e soubrette italiana
α 3 giugno 1905 ω 11 novembre 1994
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/