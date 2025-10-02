Alla Feltrinelli di Pisa la presentazione dell’antologia ‘Se una sera una scrittrice o uno scrittore…’

Written by admin• 8:36 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00, la Libreria Feltrinelli di Pisa (Corso Italia 50) ospiterà la presentazione dell’antologia di racconti Se una sera una scrittrice o uno scrittore… (ETS).

A introdurre il volume sarà la curatrice Paola Alberti, giornalista ed ex allieva di Dacia Maraini, che ha collaborato con testate come Panorama e Il Tirreno ed è stata conduttrice di una rubrica televisiva sui libri. Alberti è anche presidente del Premio Europa, che da anni valorizza a Pisa le scrittrici di gialli.

«Questa breve raccolta di racconti – scrive Alberti nell’introduzione – di alcune delle mie allieve e dei miei allievi che hanno frequentato i corsi di scrittura a Marina di Pisa e a Grosseto, vuole essere una sorta di guida nel complesso intreccio della narratologia, senza dimenticare l’obiettivo di interessare il lettore e condurlo in un mondo costruito anche grazie a indicazioni tecniche mirate».

Il libro raccoglie i mondi narrativi di Arianna Andrei, Anna Corrado, Massimo Della Giovampaola, Ilaria Innocenti, Sabrina Santerini, Simonetta Turini e Chiara Zanobini, insieme a Maria Luisa Maiorana, Lorenzo Sadotti e Helena Pagano, la più giovane autrice del gruppo, appena tredicenne.

La serata sarà arricchita anche da una temporary exhibition con tre opere della pittrice pisana Michela Marinai, diplomata all’Accademia d’Arte di Firenze. Della sua pittura, il critico d’arte Ilario Luperini ha scritto: «Non può lasciare indifferenti. Da buona parte delle sue opere traspare un confidente rapporto con la realtà, contemplata con occhio limpido e resa con una fedeltà scevra da implicazioni intellettualistiche».

Last modified: Ottobre 2, 2025