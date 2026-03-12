Alla Biblioteca SMS arriva il fondo “Francesco Giglioni”: oltre 500 opere dedicate alla storia di Pisa

Written by Redazione• 2:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Oltre cinquecento tra libri, monografie e riviste di valore culturale e storico per la città entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca Comunale SMS di Pisa grazie alla donazione del fondo “Francesco Giglioni”, consegnato dagli eredi al Comune di Pisa.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa ospitata nella biblioteca comunale, alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, di Nicola Giglioni, figlio di Francesco Giglioni e donatore dell’archivio librario, e di Fabio Vasarelli, appassionato di storia locale.

“Un’iniziativa molto importante – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini – perché grazie alla generosità della famiglia Giglioni la Biblioteca SMS acquisisce un fondo librario di 533 volumi, in gran parte dedicati alla storia locale. È un gesto di grande apertura e condivisione nei confronti della città: libri che per anni sono stati custoditi in ambito familiare diventano ora patrimonio di tutti i cittadini. Questa donazione arriva dopo altre importanti donazioni legate alle tradizioni storiche della città e contribuisce ad arricchire ulteriormente una sezione già molto significativa della biblioteca. La sezione “Pisa e Dintorni”, già ampliata recentemente anche con l’archivio Zampieri, si impreziosisce così di nuovi volumi sulla storia di Pisa, pubblicazioni in vernacolo e riviste specializzate, vere e proprie “chicche” per studiosi e appassionati che permettono di approfondire l’identità e la gloriosa storia della nostra città. È un regalo prezioso per tutti i pisani, che potranno consultare e utilizzare liberamente questo patrimonio. I numeri della Biblioteca SMS sono in costante crescita anche grazie al lavoro fatto in questi anni per ampliare i servizi: abbiamo esteso gli orari di apertura, introdotto aperture domenicali e aumentato il numero di eventi, tra presentazioni di libri, mostre e conferenze. Ringraziamo quindi sentitamente la famiglia Giglioni per questo gesto di grande generosità e ci auguriamo che il loro esempio possa essere seguito anche da altri cittadini“.

Il fondo è composto complessivamente da 533 documenti tra monografie e riviste dedicate alla storia locale. I volumi vanno ad arricchire la sezione “Pisa e Dintorni” della Biblioteca SMS, dedicata alla storia del territorio, contribuendo ad ampliarne il catalogo e, in alcuni casi, a sostituire copie ormai usurate. Una raccolta che oggi conta oltre ottomila volumi e rappresenta un importante punto di riferimento per studiosi, ricercatori e appassionati di storia locale.

La donazione si inserisce in una fase di crescita della Biblioteca SMS. Nel 2025 gli iscritti hanno raggiunto quota 20.421 (+7% rispetto all’anno precedente), con 4.708 utenti attivi (+9%) e 49.203 prestiti annuali (+8%), di cui oltre 22.000 relativi alla biblioteca dei ragazzi. Complessivamente, la struttura ha registrato 140.176 accessi e ospitato 94 eventi, tra presentazioni di libri e mostre, confermandosi uno dei principali poli culturali e di studio della città.

Come effettuare donazioni. Chi desidera effettuare donazioni alla biblioteca deve concordarle preventivamente con la struttura, inviando all’indirizzo e-mail smsbiblio@comune.pisa.it un elenco dei titoli che intende donare, accompagnato da un’indicazione sullo stato di conservazione dei volumi. Questa procedura consente di rendere più semplice ed efficiente la fase di valutazione e acquisizione, assicurando una gestione coerente e sostenibile delle raccolte.

I libri che, dopo la valutazione, non risultino idonei a entrare nel patrimonio della biblioteca potranno essere messi a disposizione della cittadinanza nello spazio “Libri liberi”, situato all’ingresso della struttura. Qui i volumi trovano una nuova vita attraverso lo scambio libero, favorendo la circolazione spontanea della lettura.

