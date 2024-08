Alexander Lind: “Pisa, un sogno che si realizza spero di poter ripagare il club per l’investimento fatto su di me”

Scritto da admin• 2:29 pm• Pisa SC

PISA – Presso la Sala Stampa Passaponti della Cetilar Arena si è tenuta la presentazione ufficiale del nuovo attaccante del Pisa Alexander Lind, proveniente dalla squadra danese del Silkeborg.

di Giovanni Manenti

L’ormai ex attaccante del Silkeborg si racconta: “Sono un attaccante che fa del fisico la sua caratteristica principale e sono molto contento di essere a Pisa in un club molto importante con la speranza di contribuire ad una buona stagione”.

SU INZAGHI ALLENATORE: “Il fatto di aver un mister come Inzaghi, che è stato un grandissimo attaccante sarà per me uno stimolo maggiore, così come spero di ripagare il club per l’investimento importante fatto per il mio acquisto”.

SULLA VITTORIA A FROSINONE: “Il Pisa ha giocato una grande partita a Frosinone ed è stato bellissimo assisterci”.

SU BERGGREEN E LARSEN. “Il ricordo dei miei connazionali Berggreen e Laursen che hanno fatto parte della storia del Pisa è una motivazione in più per cercare di eguagliare le loro imprese, una destinazione che ho scelto per il desiderio di giocare in Italia che è una aspirazione per ogni giocatore del mio paese e successivamente per aver parlato con il mister Inzaghi che mi ha tolto ogni residuo dubbio”.

PERCHÉ IL 45?. “Il numero 45 che ho scelto è in memoria di mia madre, in quanto sono gli anni che aveva quando è prematuramente scomparsa, mentre ho iniziato a giocare a calcio da bambino, però mi sono reso conto di poter diventare un calciatore dall’età di 14 anni”.

