Ufficiale: Mehdi Léris è del Pisa

PISA – Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Stoke City FC (Inghilterra) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mehdi Pascal Marcel Léris, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Esterno destro con doppio passaporto Algerino-Francese, classe 1998, Léris torna in Italia dopo l’esperienza in Championship con la maglia dello Stoke City (30 presenze, 2 gol, 2 assist); nel suo curriculum una lunga esperienza in Italia con 94 presenze (3 gol) in Serie A, 33 presenze (2 gol) in Serie B. Il calciatore fa parte anche della Nazionale dell’Algeria (4 presenze), suo Paese di origine

Rivolgiamo a Mehdi un caloroso benvenuto e l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori.

