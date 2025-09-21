Alberto Gilardino: “A Napoli con fiducia ed equilibrio. Stengs ha avuto un problema muscolare”

Written by admin• 12:06 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dalla sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena Garibaldi stadio Romeo Anconetani, mister Alberto Gilardino parla alla vigilia del Monday Night che vedrà impegnato il Pisa contro il Napoli al Maradona, lunedì alle ore 20.45.

di Giovanni Manenti

STENGS OUT. “Stengs ha avuto un problema muscolare e ci auguriamo che non vi siano tempi lunghi per il recupero, anche se l’infortunio appare grave, mentre per la formazione di lunedì le scelte saranno motivate anche dalle tre gare in una settimana che ci attendono“.

A NAPOLI CON FIDUCIA. “Noi dobbiamo andare a Napoli con grande fiducia pur sapendo di andare ad affrontare una grandissima squadra ma avendo fiducia e consapevolezza della nostra forza, anche in base a come hanno lavorato in settimana e sono curioso di vedere come reagiranno in un palcoscenico così importante“

LUCIDITA’ ED EQUILIBRIO. “Occorre mantenere equilibrio e compattezza fra i reparti, cosa che non si è verificato in alcune occasioni durante il primo tempo domenica scorsa contro l’Udinese, senza però perdere in lucidità sotto porta considerando che i risultati positivi passano attraverso le prestazioni, il che vale sia per domani che per il resto del campionato“.

SU LORRAN. “Per quanto concerne Lorran sta bene, si allena e sta dimostrando le sue qualità e su cui penso che a breve potrò utilizzarlo dopo aver ultimato l’ambientamento ad una nuova realtà rispetto a quella brasiliana“.

SOLUZIONI IN ATTACCO. “Anche in attacco stiamo cercando delle soluzioni sia tattiche che di uomini, con Leris e Cuadrado che vedo più come esterni, mentre Moreo e Tramoni possono alternarsi sia come centrocampisti che come trequartisti e sono convinto che presto potranno darci delle soddisfazioni, mentre confido molto in Nzola che dovrà divenire il trascinatore di questa squadra perché abbiamo bisogno di lui“.

SU AKINSANMIRO. “Sono rimasto contento della prestazione di Akinsanmiro contro l’Udinese, che non mi ha sorpreso in quanto lo conoscevo bene, domenica scorsa ha fatto bene entrambe le fasi e sono pertanto sicuro che sarà fondamentale nel corso del campionato”.

SU ALBIOL. “Albiol è un campione e lo sta confermando su come sta affrontando questa sua ultima esperienza da calciatore, e le cui qualità anche umane saranno utili nella gestione del gruppo, fermo restando che dovrò inserirlo progressivamente a cominciare da queste partite in una settimana che potranno essere utili in questo senso“.

