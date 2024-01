Alberto Aquilani: “Questa vittoria deve essere il nostro punto di partenza. Bonfanti ha sentito un indurimento alla coscia”

Scritto da admin• 7:13 pm• Pisa SC

PISA – A commentare la vittoria ottenuta al Rigamonti Ceppi Alberto Aquilani, il tecnico del Pisa molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi.

“La squadra ha sempre messo lo spirito giusto in campo, ma oggi siamo stati sul pezzo. Il campo sintentico non ci ha aiutato, la squadra ha fatto vedere che c’è. Sono contento, anche se prima del loro rigore non siamo stati bravi a chiuderla. Questo successo vorrei fosse un punto di partenza per noi. Oggi D’Alessandro ha fatto una grande partita, ma può fare ancora di più. I tifosi del Pisa oggi era qualcosa di stupendo, forse perchè erano più vicini, ci hanno trascinato e spero di ritrovarli sabato all’Arena nello stesso modo. Quindici marcatori diversi in questa squadra è un dato importante. Per Bonfanti non credo sia niente di grave ha sentito un indurimento alla coscia ed è uscito. Lo Spezia è una squadra forte con un allenatore che conosce molto bene l’ambiente. E’ una partita che dobbiamo preparare bene e provare vincerla con l’aiuto dei nostri tifosi. L’Arena spero sia una bolgia“.

