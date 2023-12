Alberto Aquilani: “Palermo squadra con potenziale altissimo. Capisco i tifosi, ma l’impegno dei ragazzi non viene mai meno”

Scritto da admin• 1:03 pm• Pisa SC



Contro il Palermo out Canestrelli per squalifica oltre a Barberis e Beruatto per rispettivi problemi ad un polpaccio ed alla caviglia

PISA – Prima della partenza per la Sicilia destinazione Palermo, mister Alberto Aquilani ha incontrato i giornalisti per la consueta conferenza stampa della vigilia presso la sala Stampa “Passaponti” all’Arena Garibaldi di Pisa.

di Giovanni Manenti

IL MOMENTO DELLA SQUADRA. “In questo momento mi preoccupa il fatto che i ragazzi non mettano in pratica quello che chiedo loro, mi dimostrano durante gli allenamenti che mi seguono ed anche a Catanzaro abbiamo prodotto ed è solo mancata un po’ di concretizzazione. Purtroppo i risultati non ci confortano e capisco l’umore dei tifosi, però posso assicurare che l’impegno non viene mai meno e non sono neppure contento per un certo distacco che si è venuto a creare con la tifoseria che rappresenta un valore aggiunto per la nostra società”.

GLI AVVERSARI. “Ad inizio anno il Palermo era considerato come una delle favorite, che affrontiamo in un momento forse non facile, neppure per loro, ma che hanno comunque un organico con un potenziale altissimo”.

SENTO MASSIMA FIDUCIA. “Contro il Palermo è una partita importante soprattutto perché veniamo da una sconfitta e non può esserci una risposta precisa per venirne fuori, pur potendo garantire la massima fiducia che sento sia da parte della società che dei ragazzi”.

TANTE ALTERNATIVE. “Dal punto di vista tattico ho più alternative rispetto ad inizio campionato, in questo momento sono contento per il recupero di Caracciolo, che è un elemento di esperienza che ci tornerà utile nel prosieguo del torneo, potendo con lui anche optare per una difesa a tre, sia in partenza che durante i 90′, consapevole dell’importanza della gara di domani sulla quale sono concentrato al massimo, non potendo al momento pensare ad operazioni di mercato, che non mi riguardano pur avendo alcune idee in merito che discuterò con chi di dovere”.

TRE ASSENZE ALLA FAVORITA. “Quando preparo le partite io so come la posso vincere, ma anche come posso perderla ed è indubbio che noi stiamo subendo troppo le ripartenze avversarie. E’ un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, anche se io non rinuncerò mai alla mia filosofia di gioco ed anche domani a Palermo spero di riuscire a vedere una squadra capace di imporre il proprio gioco, un aspetto sul quale stiamo sicuramente migliorando rispetto ad inizio Campionato, anche se domani dovrò fare a meno, oltre che di Canestrelli squalificato, anche di Barberis e Beruatto, per rispettivi problemi ad un polpaccio ed alla caviglia”.

