Alberto Aquilani: “La gara di Ascoli specchio della nostra stagione”

Scritto da admin• 11:40 pm• Pisa SC

PISA – Al termine dell’ultima gara della stagione al Del Duca ecco l’analisi di mister Alberto Aquilani.

di Maurizio Ficeli

“Una partita che è stata lo specchio della stagione, questa squadra potrebbe fare di più. Sono un po’ amareggiato per la sconfitta. Siamo stati poco incisivi, abbiamo concesso gol non facili. Qui ad Ascoli stanno vivendo un dramma, mentre il Pisa farà la serie B, ha una società solida. Non è tutto da buttare anche se potevamo sicuramente fare di più. È stato comunque un campionato equilibrato, con alti e bassi e c’è da lavorare parecchio. I tifosi li ringrazio, ho percepito una passione importante ed io ho cercato di dare il massimo, lavorando 24 ore al giorno con il mio staff. Dobbiamo comunque lavorare se vogliamo alzare l’asticella. Riguardo alla società, ho un rapporto splendido, cercheremo di fare il meglio per questa società”.

