Alessandro Arena: “Ho tre anni di contratto. A Pisa sto bene”

PISA – Al termine della sfida tra Ascoli e Pisa ecco le parole di Alessandro Arena sulla sconfitta in terra marchigiana.

di Maurizio Ficeli

“Al primo tiro in porta loro hanno trovato il gol poi ci siamo ripresi, fraseggiando di più. Noi volevamo concludere con una vittoria anche per la ventina di tifosi venuti qua. Un campionato il mio positivo, sono carico per il futuro. Anche le parole del mio ex mister Braglia mi hanno fatto piacere. Nei playoff ci abbiamo sempre creduto, peccato non averli raggiunti. Sul futuro dice: “sto bene qui a Pisa, ho altri tre anni di contratto”.

