Alberto Aquilani: “Gara importante i ragazzi ne sono consapevoli”

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Cosenza ecco le dichiarazioni del tecnico del Pisa Alberto Aquilani.

SULLA PARTITA. “La sfida contro il Cosenza conclude il trittico settimanale contro una squadra forte e con un potenziale importante, l’abbiamo preparata bene ed I ragazzi sono consapevoli dell’importanza della partita senza farsi condizionare dal fatto che sono molti mesi che non vinciamo all’Arena”.

SU VALOTI E TRAMONI. “Valoti e Tramoni stanno bene e sono a disposizione, ma la cosa che mi ha più rallegrato della gara di Reggio sta nell’essermi reso conto che tutti i giocatori sono in grado di far bene quando vengono chiamati ad entrare e la condizione fisica è in netto miglioramento, il che non mi fa preoccupare per la scelta della formazione, essendo prioritario che tutti facciano in partita quello che prepariamo in allenamento”.

SU TORREGROSSA. “Torregrossa è pronto per giocare, è un giocatore importante per noi e ci darà un grande contributo, ma non sono preoccupato per i pochi goal in quanto vedo che partita dopo partita le occasioni che creiamo sono maggiori, mentre per la scelta dei titolari potrò tenere conto anche delle condizioni climatiche, pur se non credo che possa poi incidere sul risultato”.

SU CANESTRELLI. “Stiamo crescendo anche dal punto di vista difensivo, a cominciare non solo da Canestrelli per il quale le sue iniziative in avanti messo in atto a Reggio erano studiate in allenamento allorché si fosse trovato nella situazione di avere spazio in avanti e devo dire che lo ha fatto molto bene”.

SU MOREO E BARBERIS. “Moreo è un giocatore completo, deve riuscire a fare bene sia la fase di appoggio che di realizzazione su cui contiamo e credo che a breve si sbloccherà, così come sono contento dell’esordio di Barberis, anche se lui stesso deve migliorare nell’essere più al centro dell’azione per dare il contributo che io mi aspetto dai componenti la mediana”.

SUL MODULO. “Per quanto concerne il modulo io preferisco partire con la difesa a quattro, anche se poi nel corso della gara la stessa può divenire con tre difensori centrali, il che favorisce gli inserimenti di Canestrelli in avanti, fermo restando che ogni partita può proporre situazioni di gioco differenti“.

