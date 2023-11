Alberto Aquilani: “Con il Brescia ci sono le possibilità per far bene”. Tornano D’Alessandro, Arena e De Vitis

Scritto da admin• 2:01 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia del ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali, che attende il Pisa all’esame Brescia dell’ex Maran mister Alberto Aquilani ha parlato davanti a microfoni e taccuini della sfida all’Arena contro le Rondinelle e della situazione generale.

SUL LAVORO DURANTE LA SOSTA. “Sono state due settimane in cui abbiamo lavorato molto bene, con De Vitis e D’Alessandro pienamente recuperati, mentre anche il recupero di Caracciolo sta procedendo bene, così come stanno bene coloro che sono rientrati dalle Nazionali contenti per le qualificazioni, cosa che ci rende orgogliosi, mentre i ragazzi sanno che dovranno dare ora il massimo per il Pisa”.

SUL CAMBIO DI MISTER A BRESCIA. “Il fatto che il Brescia abbia cambiato allenatore rappresenta un’incognita, ragion per cui dobbiamo focalizzarci più sulla nostra forza che sull’avversario, sapendo che la gara è importante per il nostro torneo, che pretendo lo capiscano anche i giocatori, in quanto in altre circostanze simili abbiamo poi fallito ed occorre che questo non si ripeta, sicuro comunque di avere tutte le possibilità di far bene”.

SU MARIN ASSENTE. “Non sono preoccupato perché ho due-tre giocatori che possono sostituirlo”.

TORNEO DIFFICILE. “La Serie B è un campionato che dimostra una volta di più dove non si possono fare pronostici, molto equilibrato con squadre molto organizzate e che puntano sempre al risultato il che sta a significare che in ogni partita si può sempre trovare l’episodio negativo che condiziona il risultato, sino ad oltre il 90′, ragion per cui la maggiore difficoltà è quella di riuscire a mantenere la concentrazione sino alla fine”.

SULLE DICHIARAZIONI DI NAGY. “Per quel che concerne le dichiarazioni rilasciate da Nagy ho parlato con il giocatore che mi ha assicurato che nella traduzione le stesse sono state in parte travisate ed io gli ho fatto presente che le stesse avrebbero potuto arrecare più danno al gruppo all’interno dello spogliatoio che non nei rapporti con il sottoscritto, trattandosi di un ragazzo che si impegna seriamente in allenamento ed a cui non ho nulla da rimproverare, poi se a fine girone di andata ci saranno da assumere delle decisioni di mercato se ne parlerà al momento”.

SU VELOSO. “Veloso è un giocatore molto importante all’interno del gruppo ed il fatto che abbia dichiarato in tv che siamo una squadra da playoff, deve rappresentare uno stimolo per lui ed i suoi compagni affinché dimostrino sul campo la validità di quanto affermato”.

SUGLI INDISPONIBILI. “Devo finalmente ammettere che, tranne Matteo Tramoni, ho la piena disponibilità dei componenti il reparto offensivo, il che mi pone anche delle difficoltà di formazione, ma che sono ben contento di affrontare, compreso Arena, che ha pienamente recuperato dal problema alla caviglia, elemento su cui punto molto e che sono sicuro potrà riprendersi quello spazio che aveva avuto nelle prime giornate”.

ESONERI IN PANCHINA. “L’esonero di Longo a Como è è stato un evento non immaginabile e non posso commentarlo non conoscendo le motivazioni, mentre ripeto quella che è la mia opinione sul nostro ruolo che ci vede sempre a rischio in quanto dipendiamo dai risultati che sono frutto delle prestazioni dei giocatori e degli episodi, come dimostra il caso recente della Nazionale, esaltata per la qualificazione agli Europei, ma se l’arbitro avesse concesso il rigore a tempo scaduto, oggi la posizione di Spalletti sarebbe stata diametralmente opposta”.

