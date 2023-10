Alberto Aquilani: “Cittadella squadra difficile da affrontare, i ragazzi si sono allenati molto bene”

Scritto da Antonio Tognoli• 10:30 am• Pisa SC

PISA – Alla vigilia del ritorno in campo previsto per sabato 21 ottobre mister Alberto Aquilani ha parlato della gara tra Pisa e Cittadella davanti a microfoni e taccuini.

di Giovanni Manenti

SULL’ASPETTO FISICO. “La condizione fisica è molto buona, i ragazzi si sono allenati molto bene, così come sono tornati bene i nazionali dalle rispettive trasferte, tra gli infortunati Gliozzi sta recuperando anche se dovranno passare ancora alcuni giorni affinché possa essere schierato, ma lo vedo convinto nel recuperare il prima possibile, mentre Arena solo ieri ha ripreso ad allenarsi”.

SUL CITTADELLA. “Siamo consapevoli che il Cittadella è una squadra difficile da affrontare e l’abbiamo preparata al.meglio, consapevoli che può essere una partita importante nel prosieguo del torneo, ma che abbiamo tutte le componenti necessarie per vincere la gara, da affrontare facendo tesoro di quello che abbiamo fatto sino ad ora, lasciando sgombra la mente da condizionamenti legati alla mancanza di risultati specie davanti al nostro pubblico”.

SU NAGY. “Su Nagy le riflessioni ci sono, il ragazzo si impegna ed il suo scarso utilizzo dipende esclusivamente dalle mie scelte, ma ciò non significa che sia stato accantonato e sconta solo la concorrenza a centrocampo, in cui si sta mettendo in evidenza Piccinini, che rappresenta una bella storia ed un esempio, avendo dimostrato in allenamento una grande combattività e la voglia di emergere, così da ritagliarsi il suo spazio da titolare anche in gare importanti contro Reggiana e Spezia”.

SU D’ALESSANDRO. “D’Alessandro si trova a metà percorso del suo recupero e pertanto dovremo attendere un altro mese per il rientro, mentre da un punto di vista tattico ci sono entrambe le opportunità di giocare sia con la difesa a tre che a quattro”.

SULLA SQUADRA. “Vedo i giocatori applicati in maniera totale nel voler affrontare un percorso di crescita, più mentale che tattico, anche se nel calcio i risultati sono quelli che contano, ma sono sicuro che se facciamo le cose bene poi i risultati verranno”.

