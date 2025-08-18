Al via l’avviso pubblico per l’assistenza agli attraversamenti stradali nelle scuole di San Giuliano Terme

Written by admin• 11:33 am• San Giuliano Terme, Attualità

PISA – Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili a svolgere l’attività di assistenza all’attraversamento stradale delle alunne e degli alunni davanti alle scuole, in orario di entrata e uscita, per l’anno scolastico 2025/26.

L’iniziativa, approvata con delibera di Giunta n. 194 del 7 agosto, riguarda sei plessi scolastici individuati in accordo con la Polizia Municipale: la Scuola Secondaria di I grado “Fermi” di Pontasserchio e le scuole primarie “Rosati” di Asciano, “Verdigi” di Pappiana, “M.L. King” di San Giuliano Terme, “Battisti” di Metato e “Mameli” di Mezzana.

«Confermiamo un impegno che riteniamo importante per la vita quotidiana delle nostre scuole – dichiara l’assessora all’istruzione e all’edilizia scolastica, Fabiana Coli –. La presenza dei volontari agli attraversamenti non è soltanto un aiuto concreto per bambini e famiglie, ma rappresenta anche un’attenzione tangibile alla vita quotidiana delle comunità scolastiche. Ringrazio fin d’ora le associazioni che vorranno dare la loro disponibilità: la loro presenza rafforza un lavoro condiviso che ogni anno accompagna l’attività didattica.»

«I plessi sono stati selezionati in base ai flussi di traffico e alle necessità emerse nelle diverse frazioni – spiega l’assessore alla polizia municipale Marco Balatresi –. Questo servizio, coordinato con la Polizia Municipale, permette di gestire in modo più ordinato momenti spesso critici, come l’ingresso e l’uscita da scuola. Le associazioni che aderiranno riceveranno un contributo a copertura delle spese per il coordinamento, gli operatori e le assicurazioni. È un’esperienza che ha già dato buoni risultati e che contiamo di consolidare anche per il prossimo anno scolastico.

Invito tutte le realtà del terzo settore interessate a partecipare: la loro adesione è fondamentale per mantenere e rafforzare questo servizio a beneficio degli studenti e delle famiglie.»

Possono partecipare all’avviso le associazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 117/2017. Ogni ente potrà candidarsi per uno o più plessi. In caso di più richieste per la stessa sede, sarà data priorità all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Le manifestazioni di interesse, redatte sull’apposito modulo (Allegato B), dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it entro il 26 agosto 2025.

Per maggiori dettagli è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme al seguente link: https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/gare/8629.html

Last modified: Agosto 18, 2025