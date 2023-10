Al via la stagione di corse all’Ippodromo di San Rossore

Scritto da admin• 12:02 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Riapre i battenti dopo la pausa estiva l’ippodromo di San Rossore per la lunga stagione 2023 – 2024. Sono sei le corse in programma domenica 22 ottobre con inizio alle 14.25.

Il premio Apertura, handicap per i 3 anni e oltre sui 2.200 metri. La corsa è molto incerta e Shark Alert che, dopo la prova di rientro, potrebbe sfruttare il peso leggero. Passerotto, Arvier e Dayron sono reduci da affermazione e Global Hero sarà a suo agio sul terreno stagionale.

Si ricorda anche Sir Ivor, che svernò a San Rossore nel 1967 per vincere l’anno successivo il Derby di Epsom. È una condizionata maiden per i 2 anni sui 1.200 metri. Il Grigio ha vinto in categoria di minima ma la sua forma è in progresso. Bauci e Pisa Secret potrebbero essere i rivali principali.

Il Premio Tenerani, invece, ci riporta a quel grande cavallo da corsa che allevò Federico Tesio e che fu il padre dell’immenso Ribot. L’handicap per i 3 anni e oltre si disputa sui 1.500 metri. Federico Arri e Giulia Stobbione hanno spostato i loro cavalli a San Rossore alla fine dell’estate e i risultati sono subito arrivati. In questa corsa presentano Camerlengo e Sliding Woman che potrebbero lottare la corsa. Cotai Hero, reduce da buona prestazione milanese, e Ira degli Dei le valide alternative.

E oltre alle corse c’è sempre in programma il fuori corsa con

Il Frisone , la ballerina e … Paola e Chiara!

, la e … Ippolandia : laboratorio creativo

: laboratorio creativo Il BATTESIMO DELLA SELLA con i Pony di PLANET HORSE

con i Pony di DIETRO LE QUINTE: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 15

