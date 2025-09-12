Al via la 30ª edizione del Premio di Arti Visive “Giovanni Gronchi”

Written by admin• 1:02 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Pittura, scultura, grafica, fotografia, arte digitale, video e illustrazione: queste le discipline protagoniste della 30ª edizione del Premio di Arti Visive “Giovanni Gronchi”, il concorso che da decenni valorizza i linguaggi artistici contemporanei.

Gli artisti interessati potranno presentare domanda e consegnare le proprie opere entro il 9 novembre direttamente al Palp – Palazzo Pretorio, sede della Fondazione per la Cultura Pontedera, oppure tramite corriere all’Ufficio Cultura del Comune.

Le opere selezionate saranno esposte in una mostra al Palp, con inaugurazione prevista per domenica 16 novembre. L’esposizione si concluderà il 29 novembre, giorno della premiazione, durante la quale saranno assegnati il primo premio da 1.000 euro, diversi premi speciali e un riconoscimento dedicato ai giovani. La commissione di esperti valuterà le opere in base a significatività del soggetto, originalità, qualità artistica e abilità tecnica.

Il Premio è organizzato dal Nucleo Gronchi di Pontedera – Acli Arte e Spettacolo, dal Comune di Pontedera e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera. Nato per ricordare la figura del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, illustre cittadino pontederese e appassionato d’arte, il concorso rappresenta una delle realtà culturali più longeve e prestigiose della città.

Nel corso degli anni il Premio ha visto crescere la partecipazione e l’interesse, anche grazie al contributo di critici d’arte di rilievo che ne hanno accresciuto il prestigio. Numerosi artisti, affermati ed emergenti, hanno trovato in questo appuntamento un’occasione per esprimersi e confrontarsi, contribuendo ad alimentare il dibattito sulla scena figurativa italiana e offrendo al pubblico un luogo privilegiato di incontro con le nuove generazioni creative.

Last modified: Settembre 12, 2025