Al Tower Plaza presentata la lista dei candidati di Fratelli d’Italia a sostegno del Sindaco Michele Conti

PISA – Presentata presso l’Hotel Tower Plaza di Pisa la lista dei Candidati di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura del Sindaco Michele Conti in vista delle consultazioni elettorali del prossimo 14 e 15 maggio.

di Giovanni Manenti

Presenti l’On. Giovanni Donzelli, di Francesco Torselli, Presidente del Gruppo di FdI al Consiglio Regionale e del Consigliere Regionale Diego Petrucci che ha moderato l’incontro, al quale si è successivamente unito anche lo stesso Sindaco Michele Conti.

Si tratta di un elenco di 32 Candidati composto da 18 uomini e 14 donne che vede quale Capolista l’attuale Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa e di cui fanno parte gli altri due attuali Assessori Filippo Bedini e Sandra Munno, al pari dei Consiglieri Comunali uscenti Giulia Gambini, Virginia Mancini, Maurizio Nerini e Francesco Niccolai e della Coordinatrice Comunale di FdI Rachele Compare, unitamente a nuove persone che hanno deciso di mettersi in gioco per supportare la conferma del Sindaco Michele Conti per un suo secondo mandato.

Giunto a sostenere l’impegno del proprio Partito in questa campagna elettorale, l’On. Giovanni Donzelli si è concesso agli Organi di Informazione spaziando anche su tematiche di interesse nazionale, sottolineando: “I candidati di Fratelli d’Italia per queste queste elezioni amministrative a Pisa compongono una lista molto seria, competitiva e forte, formata da persone con esperienza politica ed altre provenienti dalla società civile, che hanno aiutato il Sindaco Conti in questi 5 anni e che adesso riusciranno ancor più ad aiutarlo, ovviamente puntiamo ad un risultato importante come Partito a Pisa al pari di tutta la Toscana, possiamo dare una mano al Sindaco che ha rivoluzionato Pisa nel corso del suo mandato ma c’è ancora tanto da fare e pertanto andiamo avanti. Da un punto di vista nazionale“, prosegue l’On.Donzelli, “il Governo sta facendo il proprio dovere, finalmente abbiamo un Governo con un orizzonte lungo che sta mettendo mano alle riforme strutturali che servono a questo Paese, troppe volte sino ad ora i Governi lavoravano con un breve orizzonte, cercavano le scorciatoie per prendere quale like sui social e provare a sopravvivere, mentre noi abbiamo davanti 5 anni e pertanto stiamo lavorando sulla riforma del Fisco, stiamo riformando l’Italia in modo profondo e stiamo riuscendo anche a fare delle scelte economiche non semplici ma serie, al fine di permettere ai Bilanci dello Stato di essere finalmente strutturati per essere rispettati in Europa e poter così fare tutti quei cambiamenti che servono agli Italiani. In risposta al no della Schlein sui CPR“, incalza l’Onorevole, “Io credo che i clandestini debbano essere espulsi, ed il modo migliore per farlo è mantenere quelli che oggi si chiamano CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio, ndr) – che ricordo non essere un’invenzione della Destra razzista, ma della Legge Turco-Napolitano – che ritengo siano un passaggio necessario per poter espellere chi non è entrato regolarmente nel Paese e poter attuare un’accoglienza dignitosa non può prescindere dalla distinzione fra chi rispetta le Leggi e chi non ne ha diritto. Non mi permetto di commentare“, conclude Donzelli, “le iniziative del campo avverso, il cosiddetto “effetto Schlein”, visto l’esito delle consultazioni in Friuli Venezia Giulia lo si nota solo sui giornali e da parte di qualche commentatore di sinistra, e non certo nelle urne, ma detto questo è giusto che loro lavorino e che facciano opposizione, noi ci siamo impegnati a cambiare l’Italia e proseguire a cambiare Pisa, dove non credo che ciò possa influenzare in caso di eventuale ballottaggio, in quanto normalmente avviene l’opposto, nel senso che al primo turno si vota anche sulla base delle proprie ideologie politiche ed al secondo direttamente per il Sindaco, in quanto diviene una sfida fra due uomini e non fra le ideologie, fermo restando che i cittadini devono votare per Pisa sulla base dei relativi programmi, per i cambiamenti che hanno visto e che devono continuare a vedere, dopo di che se qualcuno la vuole buttare sull’antifascismo ci provino, l’hanno sempre fatto, ma non andranno da nessuna parte“.

A commentare la composizione della lista dei Candidati di FdI, provvede il Consigliere Regionale Diego Petrucci, evidenziando: “Si tratta di una lista bellissima composta da tantissime donne e tantissimi uomini che rappresentano la città, ne fanno parte tutti i nostri Assessori e Consiglieri Comunali uscenti, ma vi sono anche molti rappresentanti del Mondo delle Professioni, del Lavoro, dei Sindacati, rappresentanti dei Comitati di Quartiere e moltissimi giovani, fra cui il Vice Presidente del Parlamento degli Studenti Regionale, così da formare un Gruppo di cui sono molto soddisfatto e credo che Fratelli d’Italia corra per essere il primo Partito di questa città, avendo sicuramente la voglia, la responsabilità ed il coraggio per guidare la coalizione di Centrodestra a sostegno di Michele Conti, formata non solo dai Partiti ma anche da tre Liste Civiche che rappresentano il dato più bello rispetto al lavoro fatto in questi 5 anni a dimostrazione che il consenso per Michele Conti in città si è allargato, così come il fatto che molte persone nuove hanno deciso di metterci la faccia con coraggio all’interno di Fratelli d’Italia. In questo mese di Campagna elettorale”, conclude Petrucci, “noi ci comporteremo raccontando alla città quello che abbiamo fatto, poiché sicuramente in questi 5 anni il contributo di Fratelli d’Italia alla città si è visto e l’azione di governo dei nostri Assessori è sotto gli occhi di tutti, ragion per cui continueremo il nostro lavoro in rapporto stretto con il Governo nazionale, stamani in città vi era il Ministro Adolfo Urso e domani il Sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, questo pomeriggio abbiamo avuto la presenza del nostro Coordinatore Nazionale On. Giovanni Donzelli, a dimostrazione che Fratelli d’Italia è presente e radicata in città, ma ha altresì un rapporto profondo con questo Territorio e diretto con il Governo nazionale“.

Elenco dei Candidati di Fratelli d’Italia:

Raffaele Latrofa, Filippo Bedini, Rachele Compare, Giulia Gambini, Sandra Munno, Maurizio Nerini, Francesco Niccolai, Virginia Mancini, Laura Andreoletti, Stefano Barsantini, Luca Benedetti, Francesco Bini Verona, Siham Bouanani, Serena Bulleri, Anna Buoncristiani, Lorenzo Carlotti, Greta Maria Catalano, Giovanni Celentano, Elena Del Rosso, Samuele Fantozzi, Gabriele Giannetti, Aleks Kapplaj, Massimo Lupetti, Raffaella Marchetti, Cinzia Massai, Alessandra Orlanza, Niko Pasculli, Luigi Piergentili, Edo Sbrana, Paolo Taddei.

