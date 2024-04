Al Teatro Verdi di Pisa il concerto per i 20 anni del Coro di Voci Bianche Bonamici

Scritto da admin• 6:11 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Sono aperte le prenotazioni online per il concerto celebrativo del ventennale del Coro di Voci Bianche Bonamici, che si terrà sabato 11 maggio alle ore 18 presso il Teatro Verdi di Pisa.

Il concerto, a ingresso gratuito, segna un momento significativo per questo gruppo corale, diventato un punto di riferimento nell’ambito della vita musicale e artistica della città. Fondato nel 2004 da Angelica Ditaranto e tutt’ora diretto da lei, il coro è composto da 48 bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, impegnati non solo in un progetto musicale ma anche educativo, basato sui valori dell’ascolto, del rispetto e della non prevaricazione.

Il programma del concerto prevede l’esibizione del gruppo attuale e degli ex coristi, che si sono riuniti alla direttrice per riproporre alcuni brani come ai vecchi tempi, rivivendo l’emozione del cantare insieme. L’accompagnamento sarà curato dall’Ensemble Bonamici, composto da insegnanti della stessa scuola di musica che ospita il coro fra le proprie attività.

Il Coro di Voci Bianche Bonamici ha partecipato a numerose produzioni concertistiche e eventi di beneficenza in Toscana e in altre città italiane, collaborando con istituzioni e teatri di prestigio. Ha realizzato anche due incisioni discografiche e promuove progetti di inclusione sociale come il Coro Mani Bianche, che si esprime attraverso la lingua dei segni italiana.

Il concerto dell’11 maggio offrirà un’esperienza unica, con voci e mani bianche che si uniscono in un repertorio variegato. L’ingresso è gratuito previa prenotazione sul portale Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/concerto-per-il-ventennale-del-coro-di-voci-bianche-bonamici-tickets-880161174767.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.scuolabonamici.it.

