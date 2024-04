Disabilità a Pontedera. Banducci (Pontedera al centro): un territorio sordo ai bisogni dei più deboli

Scritto da admin• 6:10 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA – Carla Banducci ha dovuto sacrificare la propria carriera per dedicarsi alla cura della figlia con disabilità per gran parte della sua vita. Delusa dall’apparente sordità del territorio verso le necessità della sua comunità, ha deciso di entrare a far parte di un’associazione politica per contribuire al cambiamento. Questa decisione è stata motivata dalla volontà di non andarsene senza aver dato un contributo significativo.

Banducci ha portato la sua testimonianza all’evento “Coraggio”, organizzato dalla lista civica Pontedera al centro, con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito elettorale il tema della disabilità a Pontedera. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito nella sede di via San Faustino, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. Tra gli intervenuti anche Yassine El Ghlid, membro dell’associazione Pontedera al centro e manager ed educatore della Fondazione Stella Maris.

Carla Banducci ha dichiarato di non avere una posizione politica di destra o sinistra, ma di essere motivata dal desiderio di mettersi a disposizione di coloro che dimostrano di ascoltare le esigenze della comunità. Ha espresso la sua sfiducia verso coloro che non hanno dimostrato concretamente di dare importanza alle persone con disabilità.

