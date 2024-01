Al Teatro Verdi di Casciana Terme “Ieri è un altro giorno”

Scritto da admin• 9:47 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME – Domenica 14 gennaio 2024 alle 18 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11, Teatro San Prospero di Reggio Emilia presenta “Ieri è un altro giorno”, di Sylvain Meyniac e Jean François Cros, Regia di Matteo Bartoli. Con Francesco Calabrò, Ennio Cantoni, Susanna Torelli, Marco Rovachi, Andrea Bagni, Monica Mirandola.

Lo spettacolo – Uno dei maggiori successi comici a Parigi, nominata miglior commedia ai Molière 2014. Una commedia meccanicamente precisa con una ritmica quasi musicale. Uno spettacolo corale veloce e molto complesso all’interno di una scenografia stilizzata. Una commedia fuori dai canoni più conosciuti che sorprende lo spettatore per la sua peculiarità nel ripetersi, miscelando, a volte, il personaggio con l’attore. Sul punto di concludere la causa più importante della sua vita, Pietro, un avvocato freddo e rigido, ossessionato dalle sue manie e dai suoi principi, si trova obbligato a dividere una lunghissima giornata con l’individuo più incredibile e più imprevedibile che abbia mai incontrato. Un incontro improbabile che cambierà la vita di entrambi.

Ingresso: 12,00 € Intero, 10,00 € Ridotto. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Si può cenare con “Tagliere tra Emilia e Bordeaux” a 10,00 euro (tagliere + bevuta).

“Teatro Liquido” è la stagione che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme Lari. In programma teatro, musica, teatro ragazzi e altro, che dal 26 novembre 2023 al 4 maggio 2024 troveranno casa al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa).

La stagione prosegue con un pieno di appuntamenti tra cui anche la famosa notte di San Silvestro di Guascone Teatro. Tanto per citare qualche ospite, troveremo, Katia Beni, la Compagnia If Prana, l’Accademia Musicale di Pontedera, Armonie in Villa, Teatro San Prospero, Compagnia Cattivi Maestri, la Macchina del Suono, ItinerArte, Eventi in Scena, Giardino Chiuso, la Brigata dei Dottori e Guascone Teatro con i suoi spettacoli e qualche sorpresa.

«La nuova stagione di spettacoli d’eccezione al Teatro Verdi di Casciana Terme – spiega il direttore artistico, Andrea Kaemmerle – è sempre più varia e sempre più umana, con artisti d’ogni specie da ogni angolo del mondo. Mai come in questo momento di urlatori catodici e odiatori dalla tastiera facile mi pare che lo stare fisicamente insieme in uno spazio di cultura ed ironia sia necessario e forse obbligatorio. Dunque prestatemi i vostri polpastrelli di pollice ed indice e mettetevi a sfogliare con dedizione e tenerezza le pagine di questo libercolo. Vi troverete ottima prosa, danza, concerti e financo opere liriche, incontri, degustazioni, laboratori e chissà cosa altro ancora. Nel leggere nomi famosi direte: “guarda chi c’e!”, in altri casi vi scapperà un “Mai sentito!”. Io lo so, ormai ci si conosce e ci si vuole bene, so che non vi farete attrarre solo dal conosciuto ma che come speleologhi o avviatori vi lancerete in nuovi mondi spinti da curiosità ed intelligenza. Io ho fatto tutto quanto mi fosse possibile (ed anche un pochino di più) per apparecchiarvi una deliziosa tavola di suggestioni ed incanti. Tutto lo staff di Guascone e del Comune vi aspetta a braccia aperte. Il Teatro fa bene a cuore e testa, e se fatto bene funziona ancora meglio. p.s. Approfittate di questa vita che sulla prossima ci sono opinioni parecchio discordanti, portate a teatro le persone che amate e vi ameranno per sempre (o quasi)».

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella. Assistenza e logistica Florinda Vitolo.

Informazioni e prenotazioni: +39 328 0625881 +39 320 3667354. Tutto il programma e le informazioni su www.guasconeteatro.it. E-mail:progetti.teatroverdigiuseppe@gmail.com. Il Teatro Verdi è in Viale Regina Margherita 11 a Casciana Terme (Pisa). Facebook: Guascone Teatro.

Biglietti: Il costo dei biglietti di ogni singola serata è indicato in calce a ogni presentazione degli spettacoli. Le riduzioni a cui si può aver diritto sono: ridotto under 25 e over 65, ridotto operatori culturali, ridotto residenti nel Comune di Casciana Terme Lari. E’ possibile prenotare telefonicamente ma anche per SMS, per Whatsapp o tramite e-mail indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo se confermata con messaggio di risposta da mostrare poi alla bigietteria.

Se si vuole cenare a Casciana Terme contattare Guascone Teatro che illustrerà le convenzioni con i ristoranti del paese. Altrimenti in Teatro taglieri speciali nei giorni di spettacolo. Ogni tagliere costa 10,00 € (su prenotazione) comprensivo di bevuta. È comunque possibile prenotare un tagliere anche nelle altre sere.

In programma anche il Laboratorio di teatro“Buttati” a cura di Adelaide Vitolo e Marco Fiorentini. Da dicembre a maggio. Un corso di teatro, un percorso per chi a fare teatro non ci ha mai pensato. Adesso è il momento giusto.

