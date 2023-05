Al Teatro Rossini di Pontasserchio evento benefico “Rimettiamoci la faccia”

Scritto da admin• 6:20 pm• San Giuliano Terme, Spettacolo, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Domenica 28 maggio alle ore 16.30 al Teatro Rossini di Pontasserchio si terrà lo spettacolo a sfondo benefico dal titolo “Varietà di vari…è…ta” della compagnia Rimettiamoci la faccia con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, promosso dall’associazione Talenti autistici aps, Lions e Leo club di Pontedera, con il sostegno della Fondazione Il Cuore si scioglie e della sezione soci Coop Pisa.

Prosegue poi fino al 30 maggio la raccolta fondi per sostenere il progetto sostenere il progetto “Sotto le stelle del bosco dei Talenti”, promosso dall’Associazione Talenti Autistici aps con il sostegno della Fondazione Il Cuore si scioglie e della sezione soci Coop Pisa In questa area verde, immersa nella natura all’interno del Parco Naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, l’Associazione Talenti Autistici aps, fondata da genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico, vuole creare uno spazio con giochi e attività, per imparare a socializzare e crescere insieme.

Grazie al grande impegno dell’Associazione e della sezione soci Coop di Pisa, il progetto ha già raccolto 7500 Euro ricavati dalle iniziative sul territorio e dalle donazioni su Eppela. Gli eventi sul territorio hanno visto la partecipazione di oltre 200 persone che hanno dato una prima generosa risposta all’appello solidale.

In vista degli ultimi giorni di campagna, l’Associazione e la sezione soci coop di Pisa rilanciano l’impegno con l’ultima iniziativa in programma per raggiungere l’obiettivo prefissato: al raggiungimento del traguardo dei 5mila Euro raccolti, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppierà la cifra, così da permettere la realizzazione del progetto. Oltre che con una donazione su Eppela e con la partecipazione all’iniziativa in calendario, è possibile contribuire al progetto acquistando anche i prodotti segnalati dedicati al progetto nei Coop.fi di Pisa Cisanello, Pisa Porta a Mare, Marina di Pisa, San Giusto, Tirrenia, Porta a Lucca.

L’altro evento in calendario

Sabato 27 maggio, dalle 11, brunch di solidarietà, alla sede dell’Associazione Talenti Autistici aps, Via Livornese, 762, San Piero a Grado (PI). Il ricavato andrà a sostegno del progetto “Sotto le stelle del bosco dei talenti”.

Info e prenotazioni 335 1705752 – 340 6789184

Le dichiarazioni

Sergio Di Maio, Sindaco di San Giuliano Terme: “Siamo felici ed onorati di ospitare sul territorio comunale questa importante iniziativa con il patrocinio del Comune. Come dico sempre, questi eventi sono una boccata di ossigeno per proseguire in un percorso che ancora oggi rappresenta una ‘frontiera’, uno spazio da colmare percorrendo insieme la strada che porti ad una piena inclusività. Domenica 28 maggio mi auguro che ci sia una consistente risposta da parte del pubblico per sostenere il progetto ‘Sotto le stelle del bosco dei talenti’ e aspetto numerosa la cittadinanza al teatro Rossini“.

Sara Biagi, Vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie: “Siamo molto soddisfatti del risultato già raggiunto e ringraziamo quanti hanno dato il loro contributo a questo progetto; la raccolta è ancora aperta e ci auguriamo che, con un ultimo sforzo, il progetto possa raggiungere il traguardo dei 5mila Euro, che verranno raddoppiati poi dalla Fondazione Il Cuore si scioglie. Ogni obiettivo raggiunto è un sogno che si avvera per un’associazione ed una comunità ed è uno strumento in più che permettere alle persone di realizzare momenti di inclusione e superare ogni tipo di discriminazione”.

Il progetto

L’Associazione Talenti Autistici, nata nel 2020, oggi gestisce un bosco speciale, un luogo di integrazione tra natura, inclusione, abilità diverse e sviluppo delle autonomie. Attraverso il progetto Bosco dei Talenti, l’associazione potrà acquistare una tenda glamping, realizzando così il sogno di guardare le stelle tutti insieme nella notte di San Lorenzo. Grazie al progetto dei Pensati con il cuore, i ragazzi potranno finalmente apprezzare il silenzio della natura, il canto dei grilli, la luce delle lucciole, il risveglio tra i canti dei galli e le passeggiate nell’area faunistica.

La campagna “Pensati con il Cuore”

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Un modo per mettere al centro il territorio e tutte le associazioni che, facendo comunità, si impegnano sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, dell’inserimento professionale dei soggetti svantaggiati, del contrasto alla ludopatia e della scoperta del territorio per i più giovani. La raccolta fondi, partita il 20 aprile e aperta fino al 30 maggio, è dedicata a cinque nuovi progetti: Fiorenza Wheelchair Hockey – Vinciamo insieme (Firenze), Sotto le stelle del bosco dei talenti (Pisa), Rignano: Ciak si gira (Valdarno Fiorentino), Insieme nella giungla (Valdichiana Senese), Pronti a correre (Lucca).

