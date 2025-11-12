Al Teatro delle Sfide di Bientina “Le Signorine in concerto”

Written by admin• 11:03 am• Bientina, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Musica con concerto spettacolo, in programma per la 19° stagione del Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa). Con il motto “La vita è meglio dal vivo”, torna con un pieno di titoli, ben 18, fino ad aprile 2026. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Bientina.

Sabato 15 novembre 2025 alle 21.00, nel Teatro di Via XX Settembre 30, Le Signorine presentano ‘Le Signorine in concerto’. Con Lucia Agostino (voce), Claudia Cecchini (voce), Benedetta Nistri (voce), Duccio Bonciani (percussioni) Tommaso Faglia (contrabbasso) Vieri Sturlini (chitarra).



Lo spettacolo – Se non conoscete queste Signorine correte subito a prenotare la vostra poltrona in prima fila. Sono un mix strepitoso di qualità ed energia. A fine serata la vita avrà un altro sapore. Un raffinato concerto spettacolo capace di incantare con stile, armonia e intensità. Sul palco, le voci de Le Signorine si intrecciano in un racconto musicale che parte dalla canzone d’autore e dai grandi classici, fino ad arrivare a brani inediti del trio. Si rende omaggio alla tradizione italiana, attraversata dalle influenze delle correnti musicali americane, per poi approdare in un’Italia contemporanea: dinamica, metropolitana, fatta di relazioni veloci e nuove sensibilità. Lo spettacolo alterna momenti brillanti a istanti di intensa poesia, dove la musica diventa emozione pura e la voce si fa racconto, nostalgia e speranza. Un’esperienza coinvolgente, per chi ama la bellezza della musica dal vivo e il fascino delle storie cantate.

La presentazione della stagione 2025/2026 secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle

“Caro lettore, scusaci, sei testimone attivo di un teatro ESAGERATO, qualcosa che ha perso da tanti anni la capacità di darsi una misura e di vivere nella quotidianità ed un po’ meno nell’immaginazione. Ancora una volta la follia che alimenta i nostri sogni ha avuto il sopravvento. L’epoca di guerra e cinismo ci stava nuovamente intristendo e così siamo riusciti a galleggiare sui fogliacci della burocrazia e a costruire un programma di eventi che sarebbe più adatto a Parigi o Berlino che alla (seppur vivacissima) Bientina. Come reciterebbe un qualsiasi volantino di un qualunque supermercato: approfittane adesso! Entra in questo teatro come si entra nella propria casa, abitalo, prenditene cura e godi ogni settimana di questo spazio dove leggerezza, cultura e gentilezza sono ancora al primo posto. Se ti pare d’essere felice di questo, ricordati che devi questa gioia all’amministrazione comunale che al pari di noi artisti continua a difendere queste SFIDE nel suo teatro corsaro. Prendi almeno 3 di questi antichi libretti di carta, uno mettilo sul comodino e guarda quante occasioni avrai di star bene in compagnia di grandi artisti e belle parole, il secondo libretto regalalo ad un amico che ama il teatro ed uscire la sera per confrontarsi dal vivo con il mondo, il terzo…abbandonalo a caso in un luogo triste e caotico, immagina che sia un piccolo seme portato dal vento che se si posa su animi curiosi va a sbocciare in bellezza. Scusa, facciamoci pratici: qui di seguito trovi la guida a ben 18 spettacoli, se hai dai 3 ai 107 anni sei dei nostri. Il motto di quest’anno è “La vita è meglio dal vivo!”

Ingresso: 14,00 € intero, 12.00 € ridotto. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

