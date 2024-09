Al Circolo Agorà corsi di scrittura creativa

Scritto da admin• 12:13 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il Circolo “Agorà organizza Corsi di Scrittura Creativa / narrazione breve presso la sua sede in Via Bovio 19 – 56125 Pisa.

Condurrà i Corsi di I e III Livello il narratore e poeta Alessandro Scarpellini il cui curriculum, per i pochi che non lo conoscono è riportato qui sotto. “Raccontare / Raccontarsi” è un laboratorio aperto a tutti coloro che vogliono esprimere quello che hanno dentro, penetrare in ciò che si muove fuori, conoscere il mondo e se stessi.

Un navigare nell’immaginazione e nella magia del narrare… non vi sono mete stabilite e fissate per sempre, ma, come dice Claudio Magris, un infinito viaggiare.

Nel primo livello attività stimolanti e coinvolgenti faranno sperimentare e conoscere i meccanismi essenziali del raccontare: l’incipit, lo spazio e il tempo di narrazione, la trama e l’intreccio, lo sviluppo di una storia, il punto di vista. Il finale.

Il terzo livello sarà un nuovo e diverso viaggio sperimentale nel mondo misterioso della scrittura. Partendo da immagini della fotografa Barbara Cerri di luoghi, angoli del cuore e dei sensi, germoglieranno storie percorrendo i vari sentieri della percezione e della creatività, incontrando anche altri linguaggi… per confluire poi in una pubblicazione di Felici Editore.



La metodologia del Laboratorio di Narrazione si fonderà su il “ricercare”, lo “sperimentare”, il “fare”, il “creare”.

Un innovativo metodo che riguarda la Scrittura Creativa sarà proposto agli allievi dei due Corsi: gli interventi non saranno cattedratici, impositivi, autoritari… ma propositivi, creativi e liberi.

Più di mille persone in Italia e all’estero hanno partecipato ai laboratori di Scrittura Creativa (narrazione e poesia) di Alessandro Scarpellini, scrittore ed educatore.

Sono previsti – in presenza – per il primo livello 12 incontri il Giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30, per il terzo livello 13 incontri il Martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

IL CORSO DI I LIVELLO (“Incontri con le anime delle storie” ) sarà presentato Giovedì 26 Settembre alle ore 19.00 e avrà inizio Giovedì 10 Ottobre alle ore 20.30.

IL CORSO DI III LIVELLO (“Angoli del cuore, dei sensi, della vita”) sarà presentato Martedì 24 Settembre alle ore 19.00 e avrà inizio Martedì 8 Ottobre alle ore 20.30. Non si accetteranno più di 15 allievi.

Per informazioni ed iscrizioni: Circolo Agorà – Via Bovio 19 – 56125 Pisa – Tel. 050/500442

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì 15e30-18.00; dal Lunedì al Venerdì: 9e30 – 12e30

www.agorapisa.it – agorapi@officinaweb.it . Per richiedere programmi: centroelrond@yahoo.it

