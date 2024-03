Al Centro trasfusionale dell’Aoup arriva il Mago Magic Joe con i suoi incantesimi per attirare i donatori di sangue

Scritto da admin• 4:02 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Che magie al trasfusionale!” Sabato 23 marzo dalle 10 alle 12 circa, verrà al Centro trasfusionale il mago Magic Joe a intrattenere con i suoi incantesimi donatori e accompagnatori.



L’iniziativa è stata organizzata dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, insieme alle associazioni, per attirare i bambini con le famiglie e auspicare in tal modo un buon numero di donazioni di sangue ed emocomponenti, in modo da assicurare delle scorte per le vacanze pasquali e i ponti primaverili.



Con l’occasione si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello – Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì egiovedì, dalle 14 alle 17.



E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link:

https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=17179.

