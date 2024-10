Aggiornamento tecnologico della rete di emergenza urgenza dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest

Scritto da admin• 2:11 pm• Attualità, Pisa, Salute

PISA – La rete dell’emergenza urgenza dell’Azienda USL Toscana nord ovest sta per subire un importante aggiornamento tecnologico. Attualmente sono in fase di implementazione nuove funzioni per l’app 118, utilizzata dagli operatori durante le missioni di emergenza.



Ogni mezzo di soccorso sarà dotato di due tablet che garantiranno un collegamento in tempo reale con la centrale 118, permettendo al medico di monitorare i parametri vitali del paziente.

I parametri come pressione, saturazione, frequenza cardiaca e temperatura corporea saranno visualizzabili in tempo reale dal personale sul posto e trasmessi anche alla centrale. Inoltre, sarà possibile effettuare videoconferenze con il medico in caso di necessità. Il secondo tablet, attivato in modalità “autista”, gestirà l’equipaggio, la navigazione e la documentazione delle missioni.

Fino ad ora, il collegamento era previsto solo per gli equipaggi con medico a bordo, ma l’obiettivo è estenderlo anche agli equipaggi con infermiere e ai soccorritori delle associazioni di volontariato. L’implementazione di questo sistema è prevista per il 2025, con la formazione di circa 100 operatori e la distribuzione di 300 tablet.

Il nuovo sistema promette di velocizzare la trascrizione dei dati, migliorare la comunicazione tra soccorritori e pronto soccorso e garantire la sicurezza dei pazienti. Anche i dati potranno essere registrati in assenza di rete, aggiornandosi automaticamente quando si torna in copertura. Il costo totale dell’aggiornamento è di 730.000 euro, finanziato tramite fondi del PNRR.

Last modified: Ottobre 8, 2024