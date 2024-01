Adesso è anche ufficiale: Nicholas Bonfanti è del Pisa Sc

Scritto da admin• 10:09 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Modena FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicholas Bonfanti.

Attaccante, classe 2002, Bonfanti è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter per poi approdare al Modena e debuttare prima tra i professionisti (13 presenze, 5 gol in Serie C) e quindi in Cadetteria nella stagione passata (30 presenze, 7 gol). In questa stagione ha collezionato con i ‘canarini’ 10 presenze (1 gol). Il calciatore ha già debuttato in Nazionale Under 20.

Bonfanti è già a disposizione dello staff tecnico guidato da Alberto Aquilani

Gennaio 12, 2024