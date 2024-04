Ateneo in lutto per la scomparsa della professoressa Dianora Poletti

Scritto da admin• 6:03 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il 28 aprile 2024 è scomparsa Dianora Poletti, figura di spicco nell’ambito accademico italiano. L’Università di Pisa le rende omaggio, ricordando la sua lunga e illustre carriera come studiosa e docente.

La Professoressa Poletti si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa nel 1981 e ha continuato a distinguersi come ricercatrice e docente all’interno dell’ateneo per oltre quarant’anni. Ha ottenuto il dottorato di ricerca nel 1987, sotto la guida di Ugo Natoli e Lina Bigliazzi Geri, e ha ricoperto diverse posizioni accademiche di rilievo, culminando con la nomina a consigliere di Cassazione nel 2022.

Durante la sua carriera, ha dedicato un impegno costante alla crescita dell’ateneo, ricoprendo ruoli chiave come presidente del Presidio della Qualità e coordinatrice del Gruppo di lavoro per il Piano strategico 2018-2020. La sua attività scientifica è stata altrettanto significativa, contribuendo a temi come la responsabilità civile e i rapporti tra diritto e tecnologia.

Dianora Poletti lascia il marito e una figlia, Lavinia Vizzoni, anch’essa docente nell’Università di Pisa. Chi desidera rendere omaggio alla Professoressa può farlo presso la Casa funeraria “La Piramide” a Lido di Camaiore, dove si terrà una commemorazione martedì 30 aprile alle 17:30.

La sua perdita è profondamente sentita dall’intera comunità accademica e oltre, testimoniata dai numerosi messaggi di cordoglio che giungono da tutto il Paese.

Last modified: Aprile 28, 2024